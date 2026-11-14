¿Se dice "buen día" o "buenos días"? La RAE aclara cuál es la fórmula correcta y cómo saludar por correo

"Buenos días", "buen día", "buenas tardes" o "buenas noches". Son algunas de las fórmulas que utilizamos habitualmente para saludar, pero ¿sabemos cuál es la forma correcta? Aunque muchas veces se emplean de manera indistinta, existen diferencias geográficas y algunas particularidades que conviene conocer para evitar errores.

La Real Academia Española (RAE) aclara que tanto "buen día" como "buenos días" son fórmulas correctas y significan lo mismo. Sin embargo, su frecuencia de uso varía dependiendo de la zona. En España, la expresión habitual es "buenos días", mientras que en América convive con "buen día", especialmente en Argentina, Paraguay, Uruguay y México.

#RAEconsultas Como saludo matutino, en el español general se dice «buenos días»; «buen día» se usa en México, Centroamérica y el área rioplatense; del resto, en unas áreas esta variante está en desuso, y en otras, en auge. — RAE (@RAEinforma) July 30, 2019

El uso del plural buenos días, tradicional y todavía predominante en el español general, podría explicarse por analogía con otras fórmulas de cortesía que también se emplean en plural, como saludos, recuerdos, gracias o felicidades. Otra posibilidad es que proceda del acortamiento de una expresión más larga que aludía a los días futuros.

Por su parte, la variante en singular, "buen día", apenas se utiliza como saludo en España, pero está muy extendida en diferentes países americanos. En el área rioplatense, su uso podría deberse a la influencia del italiano, lengua en la que este tipo de expresiones se emplea en singular buon giorno, al igual que sucede en otros idiomas como el inglés good morning, el francés bonjour o el portugués bom dia.

¿Se puede decir "buen día" para despedirse?

Las dos fórmulas también pueden utilizarse como despedida, aunque en este caso "buen día" tiene una extensión mayor y también se escucha en España. Es habitual encontrarla en expresiones como "que tengas un buen día" o "que tenga un buen día".

No obstante, hay una particularidad gramatical que diferencia ambas construcciones: solo "buenos días" forma una locución verbal con el verbo "dar". Por eso, es correcto decir "dar los buenos días", pero no "dar el buen día" con ese mismo sentido.

En cuanto a los saludos durante la tarde y la noche, lo habitual en todo el ámbito hispanohablante es utilizar las fórmulas en plural: "buenas tardes" y "buenas noches". Además, existe una expresión más breve, "buenas", que sirve para cualquier momento del día, aunque su uso queda limitado a registros coloquiales y determinadas zonas, entre ellas España y el área rioplatense.

¿Cómo se aplica el saludo al correo electrónico?

Más allá de las fórmulas de saludo, la RAE también recuerda que hay que prestar atención a los signos de puntuación cuando se empieza una carta o un correo electrónico. Una de las dudas más frecuentes es si después de expresiones como "Hola, Ana" o "Buenos días" debe escribirse una coma o dos puntos.

La norma académica establece que lo adecuado en español es utilizar los dos puntos, que separan la fórmula de saludo del cuerpo del mensaje. Además, el texto que aparece a continuación debe comenzar en una línea nueva y con mayúscula inicial.

Por ejemplo, la forma correcta sería:

- Querido Juan:

¿Cómo estás? Hace mucho que no sé nada de ti…

- Hola, Ana:

Te escribo porque necesito tu ayuda.

- Buenos días:

Os escribo para convocaros a una reunión.

Por el contrario, escribir una coma después del saludo es una costumbre procedente del inglés que debe evitarse en español. Por tanto, aunque en otros idiomas pueda ser habitual, en las cartas y los correos electrónicos en español se deben utilizar los dos puntos.

La RAE también establece algunas pautas para las despedidas. Cuando la fórmula constituye un enunciado completo y la firma aparece después, debe cerrarse con un punto: "Reciba un cordial saludo. Sonia ". Si la firma forma parte de la propia expresión, no se añade ningún signo: "Sin otro particular, le saluda atentamente Sonia".

Por último, cuando la despedida carece de verbo, lo habitual es separar la fórmula de la firma con una coma: "Atentamente, Sonia" o "Saludos cordiales, Sonia".