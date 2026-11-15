¿"Pincho", "pintxo" o tapa? La RAE explica cómo se escribe, qué diferencias hay entre ellos y curiosidades

¿Se escribe "pincho" o "pintxo"? ¿Es lo mismo que una "tapa"? Son dudas habituales cuando llega la hora del aperitivo y aparecen las distintas variedades de pequeños bocados que ofrecen los bares.

La Real Academia Española (RAE) recoge en su diccionario los términos "pincho" y "tapa", cuyas definiciones permiten distinguir entre estas dos formas de disfrutar de la gastronomía.

Según el Diccionario de la lengua española, pincho tiene dos acepciones principales. La primera hace referencia a una punta u objeto puntiagudo que pincha. La segunda lo define como una "porción de comida que se toma como aperitivo y que a veces se sirve atravesada con un palillo". Para ilustrar este significado, la Academia incluye ejemplos como unos pinchos con las cervezas y un pincho de tortilla.

Por su parte, la RAE define "tapa" como una "porción de alimento que se sirve para acompañar una bebida". De esta manera, aunque ambos términos están relacionados con pequeñas cantidades de comida, no son exactamente equivalentes.

"Pincho" o "pintxo": ¿cuál es la forma correcta?

Una de las dudas más frecuentes es si "pintxo" es una forma válida o si debe escribirse siempre "pincho". La diferencia está en el idioma: "pincho" es la grafía en castellano, mientras que "pintxo" es la forma escrita en euskera. Por tanto, ambas son correctas en sus respectivas lenguas y hacen referencia al mismo tipo de bocado.

La palabra "pincho" alude habitualmente a una pequeña porción de comida montada sobre una rebanada de pan y atravesada por un palillo que mantiene unidos sus ingredientes. Se suele comer de uno o dos mordiscos y es habitual encontrarlo preparado y colocado sobre la barra de los bares, donde los clientes pueden elegir entre distintas variedades. También existen pinchos calientes que se piden en el momento y se preparan en la cocina.

¿Qué diferencia hay entre un pincho y una tapa?

Aunque en ocasiones se utilizan como si fueran sinónimos, hay diferencias en su presentación y en la forma de consumirlos. El "pincho" suele ser un bocado individual, mientras que la "tapa" es una porción pequeña de comida que puede compartirse entre varias personas.

Además, la "tapa" no corresponde a una elaboración concreta, sino a una manera de servir los alimentos. Unas patatas bravas, una tortilla de patatas, unas croquetas, un plato de jamón o unas aceitunas pueden servirse como "tapas". Lo habitual es pedirlas para acompañar una bebida y compartirlas en la mesa o en la barra.

El "pincho", en cambio, suele presentarse ya preparado, muchas veces sobre una rebanada de pan y con un palillo. Los clientes pueden cogerlo directamente de la barra o pedirlo al camarero. En algunos establecimientos también se sirven pinchos calientes recién hechos.

La curiosidad del palillo y el origen de la tapa

El palillo no solo sirve para mantener unidos los ingredientes del pincho. En algunos bares tradicionales también se utiliza para llevar la cuenta de lo que ha consumido cada cliente. Por eso, es habitual que se guarden los palillos y se entreguen al camarero al terminar, ya que permiten calcular el importe de la consumición. Algunos establecimientos emplean incluso palillos de distintos colores o tamaños para diferenciar los precios, aunque no es una práctica generalizada.

La palabra "tapa" también tiene una explicación curiosa. Según una de las versiones más extendidas, su origen estaría en la antigua costumbre de cubrir los vasos con una loncha de embutido o un trozo de pan para evitar que entraran insectos, polvo o arena en la bebida. Con el tiempo, aquella costumbre habría dado nombre a uno de los aperitivos más característicos de la gastronomía española.

Pincho moruno: otro significado de la palabra

La RAE también recoge la expresión "pincho moruno", que define como una comida constituida por trozos de carne ensartados en una varilla y asados. En este caso, aunque comparte la palabra "pincho", se refiere a una preparación diferente: una brocheta de carne especiada que se sirve caliente, no al pequeño bocado que suele encontrarse sobre una rebanada de pan en las barras de los bares. No se deben confundir.

Una tradición gastronómica que se ha extendido por toda España

Los "pinchos" y "pintxos" están especialmente vinculados al País Vasco y Navarra, donde forman parte de una tradición gastronómica muy arraigada. Allí pueden encontrarse desde las elaboraciones más sencillas hasta auténticas muestras de cocina en miniatura, con combinaciones de ingredientes y presentaciones cada vez más elaboradas.

Esta costumbre también se ha extendido por otras zonas del norte, como Cantabria, La Rioja, Asturias y Burgos, y hoy es habitual encontrar barras repletas de pinchos en numerosos establecimientos de toda España. En el País Vasco, además, es tradicional acompañarlos con un "txikito", un pequeño vaso de vino, o un "zurito", una cerveza de menor tamaño que una caña.

Las "tapas", por su parte, son otro de los grandes símbolos de la gastronomía española. Su consumo suele estar ligado a compartir varios platos entre amigos o familiares mientras se toma algo. De hecho, esta tradición cuenta con su propia celebración: el Día Mundial de la Tapa, que se conmemora cada año el tercer jueves de junio.