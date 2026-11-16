Madrid acogerá una mesa redonda sobre "Mártires por la Fe" vinculando con la Guerra Civil española

La Universidad CEU San Pablo de Madrid será el escenario este lunes 16 de noviembre, a las 19:00 horas, de la mesa redonda titulada "Mártires por la fe". El evento, de entrada libre hasta completar aforo, se celebrará en el Salón de Grados de la planta baja ubicado en la calle Julián Romea nº 23.

El acto centrará su análisis en dos episodios históricos marcados por la persecución religiosa: la Revolución Cristera en México (1926-1929) y la Guerra Civil española (1936-1939).

Expertos en historia y teología

La sesión estará presentada y moderada por Alfonso Bullón de Mendoza, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo CEU. El programa contará con las ponencias de reconocidos académicos, historiadores y sacerdotes, quienes abordarán diferentes perspectivas de los conflictos y la defensa de la fe.

Margarita Torres Sevilla, profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de León, presentará la ponencia "La construcción de la España cristiana"; mientras que José Luis Orella Martínez, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, disertará sobre los "Precedentes próximos de la persecución en la Guerra Civil: Siglo XIX y Segunda República".

Gabriel Calvo Zarraute, sacerdote e historiador, abordará el tema "Guerra Civil o Cruzada"; Javier Paredes Alonso, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá, se centrará en "Los mártires de la Guerra Civil"; Jorge López Teulón, sacerdote e historiador, acudirá con la ponencia "El martirio de las cosas sagradas"; y Juan Razo García, sacerdote mexicano, filósofo y teólogo, será el encargado de analizar "El significado del grito ¡Viva Cristo Rey!".

Según la organización, cada una de las intervenciones de los ponentes tendrá una duración máxima de 15 minutos, propiciando un riguroso análisis académico e histórico sobre el martirio y el contexto sociopolítico de ambas épocas.

En México

Con el propósito de analizar, reflexionar y preservar la memoria histórica de quienes entregaron su vida por sus convicciones religiosas en el siglo XX, la Universidad Incarnate Word Campus Bajío, en colaboración con la Universidad CEU San Pablo, celebró el Congreso Internacional Mártires por la Fe durante los días 8, 9 y 10 de octubre de 2026 en las instalaciones de la Universidad Incarnate Word Campus Bajío.

Centró su programa en dos periodos fundamentales para la historia contemporánea de ambos países: la Guerra Cristera en México (1926-1929), en el marco de su centenario, y la persecución religiosa durante la Guerra Civil en España (1936-1939), al cumplirse 90 años de su inicio.