Las redes sociales han popularizado siglas, abreviaturas y extranjerismos que han pasado de las pantallas a las conversaciones cotidianas. La RAE explica cómo escribir correctamente algunas de estas formas y cuándo conviene adaptar las palabras procedentes de otros idiomas.

RR. SS., la abreviatura correcta de redes sociales

La forma adecuada de abreviar "redes sociales" es RR. SS., tal y como recoge la Real Academia Española (RAE). Aunque es habitual encontrar otras grafías en Internet, la recomendación académica establece que deben duplicarse las iniciales para indicar el plural, colocar un punto después de cada bloque y dejar un espacio entre ambos.La abreviatura de la expresión redes sociales es RR. SS., con puntos y espacio, y no RRSS, aunque esta última forma aparece con frecuencia en medios de comunicación y publicaciones de Internet.

Es habitual encontrar frases como "La alcaldesa valora positivamente limitar las RRSS a menores" o "Cree que la medida no busca proteger a los menores en RRSS". Sin embargo, de acuerdo con la Ortografía de la lengua española, la forma adecuada en ambos casos es RR. SS.

Esta regla responde a un procedimiento habitual en las abreviaturas obtenidas por truncamiento extremo. Como explica la Ortografía de la lengua española, cuando se conserva únicamente la letra inicial de una palabra, el plural se expresa duplicándola. Así ocurre también con FF. AA. (Fuerzas Armadas) o vv. (versos).

Pero el vocabulario digital va mucho más allá de las abreviaturas tradicionales. TikTok, Instagram, X y otras plataformas han extendido numerosas siglas procedentes del inglés que aparecen tanto en publicaciones como en comentarios y conversaciones privadas.

Del FYP al LOL: las siglas que dominan Internet

Una de las más conocidas es "FYP", formada por las iniciales de For You Page (página "Para ti"). Se utiliza especialmente en TikTok para hacer referencia al apartado en el que aparecen vídeos recomendados según los intereses y la actividad de cada usuario. También es habitual encontrarla como etiqueta en las publicaciones. Por ejemplo: "A ver si este vídeo llega a la FYP".

Otra expresión muy extendida es "DM", abreviatura de Direct Message (mensaje directo). Hace referencia a los mensajes privados que se pueden enviar a otros usuarios en redes sociales como Instagram o X. Así, cuando alguien escribe "Mándame un DM", está pidiendo que le envíen un mensaje privado en lugar de responder públicamente a una publicación.

También aparece constantemente "POV", que corresponde a Point Of View (punto de vista). Se utiliza para presentar una escena o situación desde la perspectiva de una persona y es especialmente frecuente en vídeos cortos. Por ejemplo: "POV: llegas a casa después de trabajar y recuerdas que mañana es festivo".

En los comentarios destaca "LOL", procedente de Laughing Out Loud (reírse a carcajadas). Se emplea para expresar que algo resulta muy gracioso, aunque también puede utilizarse para reaccionar ante una situación sorprendente o absurda: "No me puedo creer lo que acaba de pasar, LOL".

Por su parte, "ASAP" corresponde a As Soon As Possible (lo antes posible). Se utiliza para indicar que algo debe hacerse con urgencia o sin demora. Aunque no es exclusiva de las redes sociales, también aparece en mensajes de trabajo y correos electrónicos. Por ejemplo: "Necesito que me envíes las fotografías ASAP".

Otra de las siglas habituales es "OOTD", formada a partir de Outfit Of The Day (conjunto del día). Se utiliza sobre todo en publicaciones de moda para mostrar la ropa que alguien lleva puesta en una jornada concreta. Es frecuente encontrarla acompañando fotografías o vídeos de estilismos."Este es mi OOTD para el evento" y suele sir enlazado en TikTok e Instagram con "GRWM", que procede de Get Ready With Me (prepárate conmigo). Se utiliza para identificar vídeos en los que una persona muestra cómo se arregla, se maquilla o se viste antes de acudir a un evento o salir con amigos. "GRWM para el evento de esta tarde en Callao".

También se ha popularizado "FOMO", acrónimo de Fear Of Missing Out (miedo a perderse algo). Describe la sensación de quedarse fuera de una experiencia, un acontecimiento o un plan del que otras personas están disfrutando. Está muy relacionado con las redes sociales, donde los usuarios ven constantemente fotografías y vídeos de actividades en las que no participan.

Del "tweet" al "tuit"

La incorporación de términos procedentes de otros idiomas es habitual en la evolución de una lengua. La RAE explica que, cuando un extranjerismo está muy extendido y no existe un equivalente español válido o su uso se ha arraigado entre los hablantes, puede resultar conveniente adaptar su escritura y pronunciación al sistema del español.

Uno de los ejemplos más conocidos en el ámbito digital es "tuit", adaptación del inglés tweet, que designa un mensaje publicado en la red social X. De esta palabra también proceden "tuitear", para referirse a la acción de publicar mensajes, y "retuitear", cuando se comparte el contenido de otro usuario. Por tanto, aunque todavía se encuentra la forma inglesa tweet, en español se recomienda escribir "tuit".

Otro caso es "espóiler", adaptación de spoiler. Se utiliza para referirse a la revelación de información importante sobre el argumento de una película, una serie o un libro. Por ejemplo: "No me cuentes el final, no quiero ningún espóiler". La forma adaptada lleva tilde porque sigue las reglas de acentuación del español.

También encontramos "clicar" y "cliquear", dos formas derivadas del inglés click, que se utilizan para indicar que se pulsa con el ratón sobre un elemento de una página web o una aplicación. Así, podemos decir: "Clica en el enlace para acceder a la noticia" o "Haz clic en el botón de registro".

Trend significa "tendencia" y se utiliza para hablar de un contenido, un reto, una canción, un baile o un formato que se populariza y empieza a repetir un gran número de usuarios. Es especialmente frecuente en TikTok e Instagram. Por ejemplo: "Este baile se ha convertido en uno de las trends más virales de la semana". En español podemos utilizar tendencia en lugar de trend: "Este baile se ha convertido en una de las tendencias más virales de la semana".

Por su parte, "fan" se utiliza para designar a una persona admiradora de alguien o de algo. A diferencia de los ejemplos anteriores, conserva la misma grafía que en inglés porque su escritura y pronunciación encajan en el sistema español.