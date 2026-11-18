La actriz Macarena Gómez ha protagonizado este miércoles una entrevista en el programa de esRadio, Es la Mañana de Federico en la que ha dedicado unas palabras de reconocimiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su papel en el impulso de la cultura. Durante una conversación sobre la situación del sector audiovisual, la intérprete ha destacado las iniciativas promovidas por el Gobierno regional y ha defendido el apoyo institucional a la industria cultural.

"Yo creo que aquí la señora Isabel Díaz Ayuso ha sido de las personas que más ha hecho por la cultura en este país", ha afirmado Gómez durante su intervención en antena.

La actriz ha puesto como ejemplo el impulso a Iberseries, el encuentro internacional de la industria audiovisual iberoamericana que se celebra en Madrid, y la celebración de los premios Forqué. Para Gómez, estas iniciativas contribuyen a atraer producciones y profesionales de distintos países y a reforzar la proyección internacional del sector.

"Se ha creado Iberseries. Ella ha dado un empujón a Iberseries, que genera muchísimo dinero de todos los países latinoamericanos que vienen aquí a España", ha explicado.

Defiende la libertad de expresión

La intervención llega después de que la actriz haya protagonizado varias declaraciones sobre el clima de polarización política y las dificultades para expresarse libremente. En su reciente visita a El Hormiguero, Gómez denunció que existe cada vez menos tolerancia hacia quienes mantienen opiniones diferentes y relató un enfrentamiento que vivió en una terraza de Madrid por hablar de actualidad con unos amigos.

"Se tiene mucho miedo, falta de convivencia y una falta de tolerancia brutal. Hay que respetar lo que piense la otra persona", advirtió entonces. "Vivimos con miedo a expresarnos y esto va a acabar muy mal", concluyó.

Macarena Gómez ha acudido junto a su compañera Patricia García Méndez para promocionar la obra de teatro Te quiero si no estás, que representan en el Teatro Capitol de Madrid durante los fines de semana hasta el próximo 27 de diciembre.

La actriz ha explicado que la obra es una tragicomedia sobre dos hermanas distanciadas emocionalmente que vuelven a encontrarse en los tanatorios de sus familiares. Durante ese reencuentro afloran los conflictos familiares, las disputas por las herencias y las rencillas del pasado.