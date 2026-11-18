El español tiene una particularidad ortográfica que lo diferencia de la mayoría de las lenguas: utiliza dos signos de interrogación y exclamación, uno para abrir las frases y otro para cerrarlas. Así, mientras que en inglés basta con colocar el signo al final de una pregunta, en castellano es obligatorio escribir tanto el de apertura (¿) como el de cierre (?).

¿Por qué nuestra lengua utiliza esta fórmula y otras, como el inglés o el francés, no?

La respuesta está en la propia gramática del español. Según explica la Real Academia Española (RAE), nuestra lengua no cuenta con introductores propios de las oraciones interrogativas o exclamativas, ni con un orden de palabras específico que permita reconocerlas en todos los casos.

En otras lenguas, sin embargo, existen elementos que ayudan a identificar estas construcciones. Por ejemplo, en inglés, la estructura "Would you like a cup of coffee?" permite reconocer la pregunta mediante el orden de sus palabras y el uso de elementos gramaticales específicos. En francés ocurre algo parecido con fórmulas como "Est-ce que tu veux un café?". En español, en cambio, una misma secuencia de palabras puede tener sentido enunciativo, interrogativo o exclamativo.

Por este motivo, los signos de apertura permiten al lector identificar desde el primer momento la entonación con la que debe interpretar una frase. La lengua oral cuenta con la entonación para distinguir estas construcciones, pero la escritura necesita una marca gráfica que evite posibles confusiones.

Una misma frase puede tener dos significados

La RAE utiliza un ejemplo muy ilustrativo para explicar la importancia de los signos de apertura: "No quiere ir, pero está obligado?". Si únicamente se coloca el signo de interrogación al final, no queda claro dónde comienza exactamente la pregunta y la frase puede interpretarse de dos maneras diferentes.

Por un lado, "¿No quiere ir, pero está obligado?" plantea una pregunta sobre toda la oración y busca confirmar o aclarar lo que se acaba de decir. Por otro, "No quiere ir, pero ¿está obligado?" da por hecho que esa persona no quiere acudir y pregunta específicamente si tiene la obligación de hacerlo.

La colocación del signo de apertura cambia, por tanto, el sentido de la frase y permite evitar ambigüedades que no siempre pueden resolverse únicamente mediante las palabras.

¿Desde cuándo se utilizan los signos de apertura?

Aunque hoy resulta difícil imaginar la escritura en español sin ellos, los signos de apertura no siempre fueron obligatorios. Su historia se remonta varios siglos atrás. El signo de exclamación ya aparecía en manuscritos latinos medievales, mientras que el de interrogación tiene antecedentes en la escritura de la época carolingia. En sus orígenes, ambos se utilizaban únicamente al final de las oraciones.

El cambio llegó con la segunda edición de la Ortografía de la Real Academia Española, publicada en 1754. En ella se incorporó el signo de interrogación de apertura para las preguntas largas, en las que el signo final no permitía identificar desde el principio el sentido interrogativo de la frase.

La Academia justificó esta decisión señalando que había períodos o cláusulas extensas en los que resultaba necesario indicar desde el comienzo el tono con el que debían leerse. De esta manera, el lector podía reconocer inmediatamente que se encontraba ante una pregunta y no ante una afirmación.

Sin embargo, su uso no se convirtió en obligatorio hasta 1870. Hasta entonces, la utilización de los signos de apertura se recomendaba, pero no era una norma de obligado cumplimiento.

¿Se pueden combinar los signos de interrogación y exclamación?

Los signos de interrogación y exclamación también pueden aparecer juntos cuando una frase tiene al mismo tiempo un sentido interrogativo y exclamativo. Es el caso de expresiones que transmiten sorpresa, incredulidad o asombro y que, además, plantean una pregunta.

Así, son válidas combinaciones como "¡¿Qué estás haciendo?!" o "¿¡Cómo has conseguido eso!?". En estos casos, deben colocarse los signos de apertura y cierre correspondientes, respetando siempre la estructura de la oración.