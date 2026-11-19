La Real Academia Española (RAE) distingue entre la locución "por si acaso" y el sustantivo "porsiacaso", dos formas válidas con significados diferentes.

Es habitual utilizar la expresión "por si acaso" cuando se quiere prevenir una situación inesperada o tener en cuenta algo que podría suceder. Sin embargo, al trasladarla al papel surgen algunas dudas: ¿se escribe "por si acaso", "por si a caso" o "porsiacaso"? La RAE recoge las dos primeras formas como una cuestión ortográfica, pero también reconoce una palabra escrita en una sola unidad.

Consultas de la semana | ¿Es «por si acaso» o «porsiacaso»? Como expresión con el significado de 'en previsión de lo que pueda ocurrir', se escribe «por si acaso»: «Llevaré paraguas por si acaso». Como nombre, se escribe «porsiacaso» (https://t.co/PMQywKZWDL): «un porsiacaso». pic.twitter.com/a19N5Gg6vJ — RAE (@RAEinforma) June 3, 2024

"Por si acaso" la forma correcta

La respuesta depende del significado que se quiera transmitir. Cuando se utiliza con el sentido de "en previsión de una contingencia", la forma correcta es "por si acaso", en tres palabras. Se trata de una locución adverbial o conjuntiva que expresa precaución ante algo que podría ocurrir.

Por ejemplo, son correctas frases como: "Voy a llevar un paraguas por si acaso llueve" o "Sal con tiempo, por si acaso". En cambio, escribir "por si a caso" es incorrecto en este contexto. La preposición a no forma parte de esta locución y no debe introducirse entre sus elementos.

"Porsiacaso": también existe

La duda tiene un matiz que puede sorprender a muchos hablantes: "porsiacaso", escrito junto, también es una palabra válida en español. Así lo recoge el Diccionario de la lengua española, aunque su significado es diferente al de la expresión anterior.

En este caso, se trata de un sustantivo masculino que se utiliza para referirse a cualquier cosa que puede resultar útil en caso de necesidad o ante un imprevisto. Es decir, hace referencia a esos objetos que se guardan o se llevan por si en algún momento hacen falta.

El diccionario académico recoge, además, un significado específico en Argentina y Venezuela: una alforja o un saco pequeño en el que se transportan provisiones durante un viaje.

Por tanto, expresiones como "Siempre llevo varios porsiacasos en la maleta" o "Los porsiacasos ocupan demasiado espacio en el armario" son correctas cuando se utiliza el término como sustantivo.

¿Cuál es el plural de "porsiacaso"?

Otra de las cuestiones que pueden generar confusión es su plural. Al tratarse de un sustantivo, se forma de manera regular añadiendo una -s: "porsiacasos".

Además, no es necesario escribirlo en cursiva ni entre comillas, puesto que es una palabra válida en español y está recogida en el diccionario académico.