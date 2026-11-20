La actriz Macarena Gómez ha contado en esRadio que perdió dinero cuando decidió producir su propia obra de teatro. Lo ha hecho durante su visita a Es la Mañana de Federico, donde ha recordado su experiencia con Yo, Capote, el montaje que llevó a los escenarios el año pasado y que terminó suponiéndole pérdidas económicas.

"Yo en la obra que vine a promocionar el año pasado, Yo, Capote, la producía yo, me arruiné", explicó durante su intervención en la sección Crónica Rosa del programa. La actriz ha querido matizar inmediatamente sus palabras: "No gané dinero, perdí dinero, claro, es que el teatro es muy complejo de producir".

Gómez acudió a la emisora junto a la actriz y productora Patricia García Méndez para hablar de su nuevo trabajo, Te quiero si no estás, una tragicomedia que representan en el Teatro Capitol de Madrid durante los fines de semana hasta el próximo 27 de diciembre.

Una experiencia que terminó en pérdidas

La conversación sobre las dificultades de sacar adelante una producción teatral llevó a Gómez a recordar el resultado económico de su anterior proyecto. La intérprete reconoció que ponerse al frente de la producción de Yo, Capote no le salió rentable: "Me arruiné". La actriz insistió en que producir teatro es una tarea complicada, especialmente por los costes que implica poner una obra en marcha.

La productora ha explicado que Te quiero si no estás cuenta con proyecciones y diferentes recursos audiovisuales. Entre ellos, ha mencionado la participación de Salva Reina, que aparece en una de las proyecciones interpretando a un notario, y de Xavier Deltell, que da vida a un comercial.

"Soy una afortunada"

Durante la conversación, Gómez también habló de su situación profesional y aseguró que atraviesa una de las etapas de mayor actividad de su carrera. Ante la polémica surgida en semanas pasadas sobre las dificultades para encontrar trabajo por la edad, la actriz ha respondido: "Vamos a ver, te voy a decir una cosa, yo creo que es la época que más estoy trabajando en mi vida".

Como muestra de ese ritmo de trabajo, enumeró los estrenos que ha encadenado durante estas semanas: "El viernes pasado estrené una peli, el viernes anterior una obra de teatro y el viernes que viene otra película".

"Soy una afortunada, lo he de decir", añadió. Gómez comparó su situación actual con la de sus comienzos como actriz y recordó que, cuando tenía 25 años, apenas encontraba oportunidades: "Yo cuando tenía 25 años, que acababa de empezar, era la época en que menos trabajaba".