La historiadora Isabel Castro sostiene que la imagen de un Cervantes muy pobre, cargado con una familia a la que soportaba, no se corresponde con lo que dicen los documentos. Lo explicó en una entrevista en En Casa de Herrero, de esRadio. Herrero la presentó como historiadora, antropóloga y autora de Las cervantas, publicado por la editorial Crítica, un libro dedicado a las mujeres que rodearon al autor del Quijote.

El punto de partida, según contó, fue doméstico. "A mí me llega por un encargo que me hace mi marido, que es Juan Eslava Galán, para que indagara sobre la familia de Cervantes, sobre todo de las mujeres que rodearon su vida", explicó. Eslava Galán le pidió una biografía corta y otra más larga, con más datos.

Doce años entre embargos y testamentos

Cuando Herrero le preguntó por el trabajo de documentación, Castro respondió con una cifra: "Claro, 12 años". En ese tiempo, según relató, revisó toda la documentación relativa a la familia de Cervantes, comparó los pleitos y el sistema de matrimonio de la época. Y añadió un enfoque que, a su juicio, faltaba en los estudios cervantinos: "Hice una cosa que no se había hecho, y es hacer un poco de arqueología doméstica".

Esa arqueología consiste en reconstruir el interior de la casa. La autora lo resumió así: "Qué tipo de muebles, de enseres domésticos, de joyas, de vestidos" tenía la familia. Para saberlo acudió a papeles que no estaban pensados para la historia literaria: "A través de los embargos y de los inventarios, los testamentos, pero sobre todo los embargos que le hacen a la familia Cervantes".

El resultado de ese inventario es la base de su tesis. Según Castro, de esos documentos sale una familia de clase media, "con libros como la Gramática castellana de Nebrija, otros de medicina, instrumentos musicales". La historiadora los describió como "objetos distinguidos de una familia culta".

La formación de las mujeres de la casa apunta en la misma dirección, siempre según su investigación. Castro aseguró que en los documentos aparecían "unas mujeres cultas que sabían leer y escribir", algo que, según explicó, no ocurría con la madre ni la hermana de Shakespeare ni con las de Lope de Vega. También mencionó un antecedente familiar: "El abuelo de Cervantes fue un jurista muy brillante".

Un padre con deudas

El documento más útil para reconstruir aquel hogar nació de un mal trance económico. Castro recordó que, cuando Cervantes tenía cuatro años, "las mujeres tuvieron que salir al frente para sacar adelante un embargo y unas deudas que hizo el padre de Cervantes y lo metieron en la cárcel por eso". Gracias a ese embargo, "ese inventario refleja claramente qué muebles tenían" cuando los hijos eran pequeños.

De Rodrigo de Cervantes, el padre, la historiadora no tiene una opinión favorable. "Yo creo que era un manta", dijo entre risas. Explicó que el padre era cirujano barbero y que padecía sordera progresiva, motivo por el que, en su opinión, no estudió más. Necesitaba siempre a alguien que le ayudara a escuchar al enfermo, de modo que, según Castro, "las hijas también sirvieron como auxiliares de clínica".

La fama de pobreza, a examen

Castro situó la tesis de la pobreza en las biografías tradicionales del escritor. En ellas, según explicó, sale continuamente que Cervantes "era una persona muy pobre, muy pobre y que sufría con paciencia a su familia". Y lo rebatió sin rodeos: "Eso prácticamente sale en todas, pues no es así".

Frente a esa imagen, la autora describió un entorno con contactos. "Era una familia muy bien relacionada", afirmó. Según Castro, "desde pequeños estos niños se criaron entre libros, Cervantes y sus hermanas", en un ambiente que situó "en Alcalá de Henares sobre todo muy bien relacionados y en Sevilla también".

De ahí su conclusión, la que da título a esta pieza: "Entonces te das cuenta que esa fama de familia casi indigente (...) no es Cervantes". La historiadora atribuyó el error a que esa mirada sobre la vida cotidiana del escritor no se había hecho, aunque los papeles existían: "Están los documentos ahí, se podía haber hecho". Se trata de su interpretación, que choca con la imagen que han fijado las biografías clásicas del autor.

Ni una carga

La investigación de Castro discute también la otra mitad del tópico, la de unas mujeres que vivían a costa del escritor. Herrero recordó al presentar la entrevista que la leyenda negra las describía como "unas aprovechadas que vivían a costa de don Miguel". La historiadora sostiene lo contrario y pone como ejemplo el rescate de Argel: según explicó, "ellas aportaron el grueso del dinero para rescatar a sus dos hermanos", Miguel y el menor.

Según su relato, las hermanas también tuvieron ingresos propios. "Ni eran una carga ni muchísimo menos, pusieron un taller de labores blancas en Madrid, en la calle de la Reina", explicó Castro.