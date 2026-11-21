Aunque las tres formas pueden generar confusión, no todas son correctas: dos existen en español, pero se utilizan en situaciones diferentes.

El verbo "llegar" es uno de los más utilizados en el día a día, tanto para hablar de desplazamientos como para referirse al momento en que se alcanza un objetivo, una situación o un determinado lugar. Sin embargo, al escribir algunas de sus formas conjugadas surgen dudas: ¿se escribe "llege", "llegue" o "llegué"? La Real Academia Española (RAE) recoge estas formas en la conjugación del verbo y permite distinguir cuándo debe utilizarse cada una.

La primera cuestión que hay que tener en cuenta es que "llege", sin u y sin tilde, es incorrecto. La forma adecuada es "llegue" o "llegué", dependiendo del tiempo verbal y del contexto en el que aparezca.

¿Cuándo se escribe "llegue"?

La forma "llegue", sin tilde, pertenece al presente de subjuntivo del verbo llegar. Se utiliza, por ejemplo, cuando se expresa un deseo, una posibilidad, una condición o una situación que todavía no se ha producido.

Algunos ejemplos son: "Espero que llegue pronto", "Es posible que llegue tarde al trabajo" o "Cuando llegue a casa, te llamaré".

También se utiliza como forma de imperativo para la segunda persona del singular de cortesía (usted), como en: "Llegue hasta el final del pasillo".

Esta forma mantiene la letra u para conservar el sonido fuerte de la g ante la vocal e. Por eso, no debe escribirse "llege".

¿Y cuándo se escribe "llegué", con tilde?

Por su parte, "llegué", con tilde en la e final, es la primera persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo. Es decir, se utiliza cuando una persona habla de una acción que ya ha sucedido y ha terminado.

Así, son correctas expresiones como: "Ayer llegué tarde al trabajo", "Llegué a casa antes de que empezara a llover" o "Por fin llegué a mi destino".

La tilde permite marcar la pronunciación y distinguir esta forma verbal de "llegue", que pertenece al presente de subjuntivo.

¿Por qué se escribe "llegue" y no "llege"?

La explicación está en las reglas ortográficas de la letra g. Cuando esta consonante aparece delante de las vocales e o i, representa normalmente un sonido diferente al que tiene delante de a, o o u.

Para mantener el sonido fuerte de la g en palabras como "llegue" o "llegues", se introduce una u entre la consonante y la vocal. Esta u no se pronuncia.