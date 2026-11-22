Hay expresiones que utilizamos constantemente en nuestro día a día, pero que pueden generar dudas cuando llega el momento de escribirlas. Una de las más habituales es "te echo de menos", una fórmula muy extendida para expresar que añoramos a una persona, un lugar o incluso una etapa de nuestra vida. Sin embargo, ¿se escribe "echo de menos" o "hecho de menos"? Aunque ambas formas se pronuncian igual, solo una es correcta cuando queremos expresar que sentimos la ausencia de alguien.

La explicación está en el origen de la expresión. Según recoge la Real Academia Española (RAE), "echar" es un verbo que significa, entre otras cosas, "tirar", "poner o depositar" y "expulsar". Todas sus formas verbales se escriben sin h, por lo que tampoco debe llevarla cuando aparece en el día a día "echar de menos", que significa añorar.

Así, lo correcto es escribir "te echo de menos", "¿me has echado de menos?" o "echo de menos aquellos días". En cambio, escribir "te hecho de menos" constituye un error ortográfico, ya que se está confundiendo el verbo echar con el participio del verbo hacer.

La diferencia entre "echo" y "hecho"

La confusión se produce porque ambas palabras suenan exactamente igual, pero tienen significados y orígenes diferentes. "Echo", sin h, es una forma del verbo echar, mientras que "hecho", con h, puede ser el participio del verbo hacer o un sustantivo masculino.

Por ejemplo, se escribe "¿has hecho lo que te dije?" porque procede del verbo hacer. También es correcto decir "la cama ya está hecha" o "las tortillas están hechas". En estos casos, la h es imprescindible.

Por su parte, cuando se utiliza el verbo echar, siempre se escribe sin ella: "echo los papeles a la papelera", "echas demasiada sal al guiso" o "casi me echo a llorar".

La misma regla se aplica a otras expresiones que contienen este verbo, como "echar a perder", que significa "estropear", y "echar a reír", que indica el comienzo de la acción de reír.

Un truco para no volver a confundirlas consiste en recordar que hecho pertenece al verbo hacer y echo al verbo echar. También puede ayudar una regla mnemotécnica: si es del verbo hacer, lo primero que se hace es la h; si es del verbo echar, lo primero que se echa es la e.

Otras formas de decir "te echo de menos"

La expresión "echar de menos" es muy habitual, pero no es la única manera de manifestar que sentimos la ausencia de alguien. El español cuenta con otras palabras y construcciones que permiten transmitir ese mismo sentimiento sin repetir siempre la misma fórmula.

Entre las alternativas que podemos utilizar se encuentran: