La Real Academia Española (RAE) explica sus diferencias y recuerda cómo deben utilizarse estos términos para evitar errores habituales al hablar y escribir.

Verbo "prevenir"

El verbo "prevenir" significa preparar o disponer algo con antelación, prever un posible daño o tomar medidas para evitarlo. También puede utilizarse con el sentido de advertir a alguien de un peligro o establecer una norma.

Por ejemplo, se puede hablar de "prevenir enfermedades", "prevenir riesgos laborales" o "prevenir a alguien" contra una situación peligrosa.

«Prever» y «prevenir» tienen diferentes matices en sus significados, por lo que conviene no usarlos indistintamente. #recoFundéu https://t.co/Iz6V28qnyb pic.twitter.com/RBjPr7tti0 — FundéuRAE (@Fundeu) May 13, 2019

Cuando se utiliza con el significado de advertir, puede construirse de dos formas: "prevenir a alguien de algo" o "prevenir a alguien que..." En el primer caso, la advertencia se introduce normalmente con las preposiciones de, sobre o contra. Si se emplea una oración subordinada con que, es importante respetar la construcción adecuada para evitar errores de queísmo o dequeísmo.

Además, prevenir es un verbo irregular que se conjuga como venir. Por eso, el imperativo para la segunda persona del singular es prevén en el caso de tú y prevení para vos, y no previene.

Verbo "provenir"

Por su parte, "provenir" significa proceder u originarse. Se utiliza para indicar de dónde viene una persona, un objeto, una información o una situación.

Así, son correctas expresiones como "La información proviene de fuentes poco fiables" o "El avión llegó proveniente de Lanzarote".

Para expresar que algo nace o se origina de otra cosa, lo adecuado es emplear verbos como «provenir», pero no «devenir», que significa 'convertirse en algo'. #recoFundéuhttps://t.co/Kofu2xzHdH pic.twitter.com/aeAQh33CNj — FundéuRAE (@Fundeu) June 26, 2025

Este verbo también se conjuga como "venir" y suele construirse con la preposición de: algo "proviene de" un lugar, una fuente o una causa.

La RAE recuerda, además, que el adjetivo derivado de "provenir" es "proveniente", con el significado de 'que proviene' o 'que procede'. No son válidas las formas "proviniente" ni "provinente", aunque en ocasiones se pueden observar en el uso diario.

La confusión se debe, entre otros motivos, a que algunas formas del verbo cambian la e por i, como "provino" o "provine", y a que otros verbos terminados en -venir sí forman adjetivos con esa vocal, como "interviniente".

Porvenir: el futuro

La tercera palabra, "porvenir", es un sustantivo masculino que significa "tiempo futuro" o "situación futura de una persona, empresa o proyecto".

Por ejemplo, se puede hablar del "porvenir de una empresa", del "porvenir de una persona" o de "lo que nos depara el porvenir".

A diferencia de los dos verbos anteriores, "porvenir" se escribe siempre en una sola palabra. Su plural es porvenires.

No debe confundirse con la expresión "por venir", escrita en dos palabras, que puede indicar que algo todavía no ha llegado: "Los cambios más profundos estaban aún por venir".

También puede aparecer como locución adjetiva, con el sentido de futuro o venidero, como en el tiempo por venir. La expresión lo por venir equivale, asimismo, a 'el futuro' o 'el porvenir'.

Prevenir enfermedades, no preverlas

Esta diferencia se aprecia especialmente en el uso de los sustantivos relacionados con estos términos. Se habla de prevención de enfermedades o de prevención de riesgos laborales, y no de previsión de enfermedades o previsión de riesgos laborales cuando se hace referencia a tomar medidas para evitarlos.

Aunque "prever" significa ver algo con anticipación, prevenir implica anticiparse y actuar para evitar un daño. Por eso, en frases como "Este alimento es valioso para prever la diabetes" o "Prevé el cáncer mediante la alimentación", resulta más adecuado utilizar prevenir.