Con la llegada de noviembre, las expresiones "Black Friday" y "Cyber Monday" vuelven a aparecer en escaparates, anuncios y noticias. Sin embargo, existen alternativas en español para referirse a estas dos jornadas de descuentos. La Fundación del Español Urgente (Fundéu) y la Real Academia Española (RAE) recuerdan cuáles son las formas preferibles y cómo deben escribirse para evitar errores.

Viernes Negro o "Black Friday"

La expresión Viernes Negro es preferible a "Black Friday" para referirse a la campaña de descuentos que marca el comienzo de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos y que, con el paso de los años, se ha extendido a numerosos países.

#Actualidad | Black Friday Si usan el nombre original para este viernes especial de compras, lo adecuado es escribirlo en redonda y con mayúscula inicial en cada palabra: «Empieza el Black Friday». ¿Qué alternativa proponen en español? pic.twitter.com/gXJVvE7A2T — RAE (@RAEinforma) November 26, 2020

Esta alternativa en español no necesita cursiva, comillas ni ningún otro resalte. También pueden utilizarse otras expresiones descriptivas, como "viernes de descuentos", "viernes de ofertas" o "viernes de compras". En estos casos, lo adecuado es escribirlas con minúscula, ya que no constituyen nombres propios.

En México, por su parte, está plenamente asentada la denominación "Buen Fin" para designar un fin de semana de noviembre con promociones comerciales. Por analogía, también es posible emplear "Buen Viernes" como alternativa a "Black Friday".

Ciberlunes o "Cyber Monday"

La jornada de descuentos en internet conocida internacionalmente como "Cyber Monday" también cuenta con una alternativa adecuada en español: ciberlunes.

Fundéu recomienda utilizar esta forma en lugar de la denominación inglesa. Además, recuerda que hay que prestar atención a su escritura: se escribe con i latina, en una sola palabra y sin guion, por lo que no son apropiadas las formas "cyberlunes" ni "ciber lunes".

#ConsultasDeLaSemana | Como alternativa en español a «Cyber Monday», ¿es «Ciber Lunes», «Cíberlunes», «Cyberlunes»…? Sería «Ciberlunes», pues en español el elemento compositivo «ciber-» se escribe pegado a la palabra con la que se combina, con «i» y sin tilde. pic.twitter.com/92Pl1ibtw4 — RAE (@RAEinforma) December 1, 2025

La explicación está en el elemento compositivo ciber-, creado a partir del adjetivo cibernético y utilizado para formar palabras relacionadas con el mundo de los ordenadores, las comunicaciones por internet y la realidad virtual. La RAE recuerda que este elemento debe escribirse con i y unido al término al que acompaña, como sucede en "ciberespacio", "cibernauta", "ciberseguridad" o "ciberataque". También debe evitarse la grafía anglicada cyber-.

En cuanto a las mayúsculas, lo habitual es escribir ciberlunes con inicial minúscula, puesto que no es una festividad ni un nombre propio. No obstante, si se utiliza como denominación de una campaña comercial, también puede escribirse Ciberlunes, con mayúscula inicial.

¿Qué son el "Black Friday" y el "Cyber Monday"?

Ambas expresiones hacen referencia a dos de las principales jornadas de descuentos que marcan el inicio de la temporada de compras navideñas. El "Black Friday" se celebra el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias, que tendrá lugar el 27 de noviembre, mientras que el "Cyber Monday" llega el lunes posterior.

El origen del Viernes Negro se sitúa en Filadelfia, durante las décadas de 1950 y 1960. La expresión se utilizaba para describir los atascos y las aglomeraciones que se producían el día después de Acción de Gracias, cuando numerosos ciudadanos salían a realizar sus compras navideñas y coincidía con la celebración de un partido de fútbol. Con el tiempo, los comercios aprovecharon la fecha para lanzar promociones y descuentos.

En un primer momento, el "Black Friday" estuvo vinculado principalmente a las tiendas físicas, aunque actualmente las ofertas también tienen una gran presencia en internet y abarcan sectores muy diversos, desde la moda y la cosmética hasta los juguetes y los artículos para el hogar.

El ciberlunes, por su parte, nació como una jornada orientada al comercio electrónico y a las compras tecnológicas, informáticas y digitales. No obstante, sus promociones también se han extendido a otros productos y servicios, como vuelos, hoteles y suscripciones.