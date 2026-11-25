La directora del Teatro de la Zarzuela, Isamay Benavente, habló el 17 de noviembre de 2026 en Kilómetro Cero, de esRadio, con Jaume Segalés y Asier Rivera. La entrevista llegó después de que la zarzuela, absolutamente castiza y muy querida en Madrid, fuera declarada Bien de Interés Cultural, en la categoría de Patrimonio Inmaterial, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Benavente repasó los pasos hacia una candidatura a la Unesco, el prejuicio con el que creció su generación y el sentido real de la expresión "género chico".

La zarzuela, según recordó Rivera en el programa, es una modalidad lírica que nació en la región madrileña en el siglo XVII. Su declaración como BIC coincide con el 170 aniversario del Teatro de la Zarzuela, que fue levantado en 1856 para acoger y dar un espacio propio al denominado como género chico. Benavente, que lo dirige desde 2023, previamente se encargó, en Jerez, de la dirección del Teatro Villamarta, cuya programación estaba centrada principalmente en el flamenco, pero también en la zarzuela.

La candidatura espera turno en el Consejo de Patrimonio

Segalés le preguntó por la comparación con el flamenco, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2010. Benavente respondió que piensa en ello continuamente y que "es un poco [...] incomprensible que no estemos en esa carrera cuando tenemos un patrimonio lírico musical tan importante".

La directora explicó que el camino ya ha empezado. Según dijo, el Gobierno de España reconoció en el 2024 a la zarzuela como manifestación cultural, un reconocimiento necesario antes de empezar esta carrera en la Unesco. "Ahora, este espaldarazo BIC de la Comunidad de Madrid es muy importante y muy necesario", añadió.

El siguiente paso depende del Consejo de Patrimonio, que decide el orden de salida de las candidaturas españolas. Benavente pidió que en esa lista "la zarzuela se ponga [...] no a la cola, sino en uno de los primeros lugares de salida". Para ello, a través del Ministerio de Cultura ha solicitado a los consejeros y consejeras de cultura de distintas comunidades que la apoyen, porque suele ser un listado que se decide por consenso y por propuestas de las distintas comunidades autónomas. También dijo esperar "que la Comunidad de Madrid [...] nos apoye muchísimo en este tema en el Consejo de Patrimonio".

Lo que aprendió con el flamenco

Benavente contó que vivió de primera mano el reconocimiento del flamenco como Patrimonio de la Humanidad, y lo describió como "esa alegría inmensa para todo el sector" y "un espaldarazo con un sello de calidad". Recordó también las dudas de entonces, cuando había quien sostenía que el flamenco ya era muy grande y quizás no le hiciese falta dicha distinción.

Su respuesta fue tajante: "siempre hacen falta los reconocimientos". A su juicio, "la zarzuela también lo necesita" y serviría "para darla a conocer y para impulsarla en el mapa internacional". Sobre los dos géneros, señaló que los españoles no siempre valoran lo suficiente su patrimonio y que "deberíamos defenderlo, difundirlo, quererlo y mimarlo más".

Un prejuicio generacional

Preguntada por el público que pasa por taquilla, a pocos pasos de la Puerta del Sol, Benavente habló de "un público muy fiel y que cada vez es más joven". Reconoció, sin embargo, que "yo pertenezco a esa generación de los boomer que hemos nacido con prejuicio hacia la zarzuela".

Para explicarlo, recurrió a la naturaleza de las expresiones artísticas populares: "yo siempre pienso que los géneros populares son libres, contestatarios, protestones, salvajes". En su opinión, "eso yo creo que se ha utilizado durante la época de la dictadura", y de ahí nació un prejuicio que, según dijo, también existía con el flamenco. Su empeño, explicó, es demostrar desde el teatro que no hay motivo para ese prejuicio, porque "son nuestros musicales, nuestra manera de expresarnos, cómo nos hemos contado nosotros mismos". Y defendió que "sigue siendo un género vivo".

Más cerca del público que la ópera

Segalés le planteó si en Madrid la zarzuela tiene más tirón que la ópera. Benavente amplió el foco: "la lírica en general está viviendo un momento bueno". Contó que, hasta hace un mes, ha sido presidenta de la Asociación de los Teatros Líricos de España y que "el público acude de una manera masiva a los espectáculos líricos".

Habló también de la memoria familiar: "hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros abuelos tararear zarzuela, copla, flamenco". Frente a la ópera, apuntó que "tiene la ventaja de que la entendemos desde un primer momento porque es en nuestra lengua", algo que "también enlaza con el poder de la zarzuela en Latinoamérica". Así, más allá de la propia calidad artística, "si además entiendes a la primera lo que te están contando, sin ver los subtítulos, el impacto es mucho mayor", explicó.

Embajadores fuera de España

Rivera sacó el nombre del granadino José Tamayo, creador de la primera antología de la zarzuela. Benavente lo definió como "uno de los grandísimos renovadores y con una mirada muy inteligente sobre el género".

La directora comentó lo que le cuenta el director musical titular del teatro, José Miguel Pérez-Sierra, que cuando cierra un concierto en el extranjero con una pieza de zarzuela, "la conexión con el público es brutal". "Es un género que llega, que emociona, que alegra los corazones", añadió. Mencionó además a directores artísticos como Emilio Sagi y Christof Loy, que han llevado la zarzuela más allá de nuestras fronteras con gran éxito.

¿Por qué "género chico"?

Rivera recordó que cantantes de reconocido prestigio se han movido por igual tanto en la ópera como en la zarzuela, como Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Alfredo Kraus o José Carreras, y planteó el malentendido que arrastra la expresión "género chico". Benavente lo calificó de "un error muy común".

"El género chico responde a una etapa de toda la historia de la zarzuela donde se hacían obras más cortas y por eso lo de chico", explicó, pero eso "no quiere decir que sean menores en cuanto a calidad". Puso como ejemplo a La verbena de la Paloma, con la que el teatro abrió esta temporada: "es una obra maestra de Bretón, quien estuvo intentando hacer ópera y tuvo el grandísimo éxito de su vida con esta zarzuela".

Citó también La revoltosa y Agua, azucarillos y aguardiente, y concluyó que "todos esos géneros chicos son obras maestras inspiradísimas". El adjetivo, insistió, "se refiere a la duración": "chico por duración, no por calidad".