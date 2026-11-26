La Real Academia Española (RAE) recoge sus usos y aclara qué expresa cada uno para evitar confusiones habituales al escribir.

Verbo "transcribir"

El verbo "transcribir" significa escribir en un lugar algo que ya está escrito en otro, o representar por escrito lo que se escucha.

Por ejemplo, se puede "transcribir" una entrevista, "transcribir" un documento o "transcribir" una grabación. También se utiliza para representar los signos de un sistema de escritura mediante los de otro.

#RAEconsultas El verbo «transcribir» tiene varios significados, uno de ellos el de 'transliterar' (representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro). 1/2 — RAE (@RAEinforma) July 1, 2022

La RAE señala que la forma "trascribir", sin la n, también es válida, aunque en el uso culto se prefiere "transcribir", que conserva el grupo -ns- de su origen.

En cuanto a su conjugación, el participio puede ser "transcrito" o "transcripto". La primera forma es la más extendida en el ámbito hispánico, mientras que transcripto sigue utilizándose en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Verbo describir

Por su parte, describir significa representar a una persona, un objeto, un lugar o una situación mediante palabras, detallando sus características, cualidades o circunstancias.

Así, son correctas expresiones como "El testigo describió al acusado", "Describe cómo era la casa" o "La periodista describió la escena".

Este verbo también tiene un significado relacionado con el movimiento: puede utilizarse para indicar que algo se desplaza siguiendo una línea o una trayectoria. Por ejemplo, "La Tierra describe una órbita alrededor del Sol" o "El avión describió un círculo en el cielo".

Su participio es "descrito", aunque en Argentina, Paraguay y Uruguay también se admite "descripto".

Verbo prescribir

El verbo "prescribir" tiene varios significados. Uno de ellos es ordenar o establecer algo, especialmente cuando se trata de una norma, una obligación o una disposición.

Por ejemplo, "La normativa prescribe el uso del cinturón de seguridad".

También se emplea en el ámbito médico con el sentido de recetar un medicamento o tratamiento: "El médico le prescribió un antibiótico".

Además, en el lenguaje jurídico, prescribir significa que un derecho, una responsabilidad o una acción se extingue por el transcurso de un plazo determinado. Es habitual encontrar expresiones como "El delito ha prescrito" o "La deuda prescribe en cinco años".

El participio de este verbo es prescrito, aunque también se acepta prescripto en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Cómo distinguirlos fácilmente

Aunque los tres verbos comparten una terminación similar, basta con recordar qué acción expresa cada uno: