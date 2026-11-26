La Real Academia Española (RAE) recoge sus usos y aclara qué expresa cada uno para evitar confusiones habituales al escribir.
Verbo "transcribir"
El verbo "transcribir" significa escribir en un lugar algo que ya está escrito en otro, o representar por escrito lo que se escucha.
Por ejemplo, se puede "transcribir" una entrevista, "transcribir" un documento o "transcribir" una grabación. También se utiliza para representar los signos de un sistema de escritura mediante los de otro.
La RAE señala que la forma "trascribir", sin la n, también es válida, aunque en el uso culto se prefiere "transcribir", que conserva el grupo -ns- de su origen.
En cuanto a su conjugación, el participio puede ser "transcrito" o "transcripto". La primera forma es la más extendida en el ámbito hispánico, mientras que transcripto sigue utilizándose en Argentina, Paraguay y Uruguay.
Verbo describir
Por su parte, describir significa representar a una persona, un objeto, un lugar o una situación mediante palabras, detallando sus características, cualidades o circunstancias.
Así, son correctas expresiones como "El testigo describió al acusado", "Describe cómo era la casa" o "La periodista describió la escena".
Este verbo también tiene un significado relacionado con el movimiento: puede utilizarse para indicar que algo se desplaza siguiendo una línea o una trayectoria. Por ejemplo, "La Tierra describe una órbita alrededor del Sol" o "El avión describió un círculo en el cielo".
Su participio es "descrito", aunque en Argentina, Paraguay y Uruguay también se admite "descripto".
Verbo prescribir
El verbo "prescribir" tiene varios significados. Uno de ellos es ordenar o establecer algo, especialmente cuando se trata de una norma, una obligación o una disposición.
Por ejemplo, "La normativa prescribe el uso del cinturón de seguridad".
También se emplea en el ámbito médico con el sentido de recetar un medicamento o tratamiento: "El médico le prescribió un antibiótico".
Además, en el lenguaje jurídico, prescribir significa que un derecho, una responsabilidad o una acción se extingue por el transcurso de un plazo determinado. Es habitual encontrar expresiones como "El delito ha prescrito" o "La deuda prescribe en cinco años".
El participio de este verbo es prescrito, aunque también se acepta prescripto en Argentina, Paraguay y Uruguay.
Cómo distinguirlos fácilmente
Aunque los tres verbos comparten una terminación similar, basta con recordar qué acción expresa cada uno:
- Transcribir: copiar o pasar a escrito algo que ya existe.
- Describir: explicar con palabras cómo es algo o alguien.
- Prescribir: ordenar, recetar o, en el ámbito legal, extinguirse un derecho o una acción por el paso del tiempo.