El escritor y profesor universitario alicantino Celso Varela, colaborador de Libertad Digital, ha obtenido el accésit de la vigésima edición del Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural, un certamen convocado por la Fundación AISGE desde 2007 y considerado decano en su especialidad en España. El jurado ha distinguido su artículo Series turcas: el furor de las madres de España, publicado el pasado mes de marzo en la revista literaria Zenda.

En el texto premiado, Varela combina la crónica costumbrista, el humor y la reflexión cultural para analizar el fenómeno audiovisual de las ficciones turcas en los hogares españoles a partir de la propia afición de su madre.

Este reconocimiento coincide con la inminente publicación del primer libro de Celso Varela, titulado El mirador del dandy, que llegará a las librerías a principios de 2027 bajo el sello Círculo de Tiza. La obra recopila una serie de artículos sobre el dandismo.

En Libertad Digital, combina la crítica literaria y cinematográfica con el comentario político y social. El autor suele publicar reseñas literarias, como su análisis irreverente de la Odisea; y ha escrito sobre el fenómeno woke, analizando el impacto de la corrección política y la censura en la industria cultural y audiovisual en artículos como Peores son los cobardes, donde aborda las presiones sobre plataformas como HBO.

El palmarés completo de la XX edición

El fallo se dio a conocer tras la deliberación celebrada el lunes 23 de noviembre en la sede madrileña de la Fundación AISGE, donde se evaluaron un total de 77 candidaturas. Junto a Varela, fueron premiados la actriz, dramaturga y periodista Beatrice Bergamín (Madrid, 1968) y, en la categoría Joven Promesa, a la que optan menores de 30 años, el periodista canario Yoel Peña (Santa Cruz de Tenerife, 2002).

El jurado encargado de seleccionar los trabajos ganadores estuvo integrado por la cantautora Rozalén, el escritor y gestor cultural Gervasio Posadas, la periodista Pepa Fernández, el profesor y dramaturgo Alejandro Melero y la actriz Susana Córdoba.