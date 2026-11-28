El "queísmo" es uno de los errores gramaticales más habituales en español. Consiste en suprimir indebidamente una preposición, generalmente "de", delante de la conjunción "que", cuando la construcción exige mantenerla. Aunque se trata de una impropiedad menos estigmatizada que el dequeísmo, la Real Academia Española (RAE) recomienda evitarla en el habla esmerada.

Expresiones como "me alegro que hayas venido", "me di cuenta que era tarde" o "estoy seguro que lo conseguirá" son ejemplos de este fenómeno. Lo correcto, según el Diccionario panhispánico de dudas, es decir "me alegro de que hayas venido", "me di cuenta de que era tarde" y "estoy seguro de que lo conseguirá".

Cómo saber cuándo se debe utilizar "de que"

Una de las formas más sencillas de identificar el queísmo es sustituir la oración introducida por "que" por los pronombres "eso", "esto" o "aquello". Si la frase necesita la preposición "de" para tener sentido, también deberá aparecer delante de "que".

Por ejemplo: "me di cuenta de que era tarde" puede transformarse en "me di cuenta de eso". En cambio, "me di cuenta que era tarde" daría lugar a "me di cuenta eso", una construcción incorrecta.

Este método también permite distinguir el queísmo del dequeísmo, que consiste precisamente en añadir la preposición "de" cuando no corresponde. Así, debe decirse "pienso que Juan llegará tarde", porque la sustitución adecuada es "pienso eso", y no "pienso de eso".

Los casos más frecuentes de queísmo

La RAE señala que la preposición no debe eliminarse cuando determinados verbos se construyen con un complemento que la exige. Es el caso de verbos pronominales como acordarse de, alegrarse de, arrepentirse de, olvidarse de o preocuparse de.

Por tanto, son correctas expresiones como "no se acordó de que era mi cumpleaños", "me alegro de que hayan venido" o "me olvidé de que tenía que llamarte".

También debe mantenerse la preposición con verbos como confiar en, insistir en o convencer de: "confía en que sea verdad", "insistió en que nos quedáramos" y "lo convencí de que escribiera el artículo".

El queísmo aparece, además, en construcciones con sustantivos y adjetivos que necesitan un complemento preposicional. Algunos ejemplos son "tener ganas de que llueva", "con la condición de que vayamos", "estar seguros de que acertaremos" o "estar convencido de que llegará".

Asimismo, debe utilizarse "de que" en locuciones como a pesar de que, a fin de que, en caso de que e independientemente de que.

Cuándo no debe añadirse la preposición

No todas las construcciones con "que" necesitan "de". La RAE recuerda que hay verbos que se construyen correctamente tanto con preposición como sin ella, dependiendo del significado.

Es el caso de advertir, avisar, cuidar, dudar e informar. Por ejemplo, pueden utilizarse "informó que aparecerían" e "informó de que aparecerían", sin que la ausencia de la preposición constituya necesariamente un queísmo.

También hay que distinguir entre "me alegro de que vengas" y "me alegra que vengas". En el primer caso, el verbo pronominal alegrarse exige la preposición; en el segundo, alegrar se construye sin ella.