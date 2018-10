El dibujante Ángel Idígoras, mitad indispensable del dúo malagueño de dibujantes Idígoras y Pachi célebres por sus viñetas en El Mundo y Diario Sur de Málaga, regaló hace dos semanas al barrio de Lagunillas de su ciudad natal una obra mural conocida como la "esquina de los besos". En su grafiti, aparecían, junto a las imágenes alusivas, unos versos del sevillano malagueño Vicente Aleixandre, premio Nobel: "La memoria del hombre está en sus besos". Una pintada feminista, que ha destrozado la obra, ha llevado al artista a decidir su destrucción definitiva.

Diario Sur, empresa para la que en estos momentos trabaja Idígoras, ha publicado cómo han ocurrido los hechos. El dibujante Ángel Idígoras decoró el muro que llamó la "esquina de los besos" con una obra inspirada en uno de los besos inmortalizados por el fotógrafo francés Robert Doisneau y lo regaló a la ciudad hace apenas quince días. A la derecha del dibujo aparecía el verso: "La memoria del hombre está en sus besos", del Premio Nobel sevillano, Vicente Aleixandre.

Pues sin que pueda precisar quién y cuándo, alguien, al parecer partidario del feminismo radical, escribió: "Y la de las mujeres, ¿dónde está?", añadiendo un símbolo femenino y, por si fuera poco, calificó de "machirulo" al autor.

El desprecio del anónimo feminista o feministas hacia la obra del dibujante y hacia los versos del poeta andaluz ha hecho que Idígoras haya decidido blanquear la pared y borrar su obra. El artista dijo a El Mundo, su antigua empresa: "En la vida iba a pensar yo que un hombre tan liberal y poco machista como Vicente Aleixandre iba a ser criticado o censurado, y no podía aceptar que el nombre de un poeta tan admirado por mí, que ha hecho tanto por Málaga y que hizo tanto por los intelectuales de su época y por los homosexuales perseguidos, fuera ensuciado día tras día".

El propósito del artista era decorar un espacio público con el fin de que las personas se besaran bajo su dibujo de un beso y el verso de un poeta que es, precisamente, hijo adoptivo de la ciudad de Málaga. Ahora, en la calle Huerta del Conde sólo queda un muro pintado de blanco.

Ángel Idígoras anunció su decisión se borrar la obra en Twitter con el texto: "Ya no hay mural. Perdón a los que haya molestado el verso, aunque no lo entiendo. Nunca esperé que un beso fuera polémico y antes de borrar a Aleixandre, prefiero borrar todo, no importa".

Cambié de planes. Ya no hay mural. Perdón a los que haya molestado el verso, aunque no lo entiendo. Nunca espere que un beso fuera polémico y antes que borrar a Aleixandre, prefiero borrar todo, no importa. Espero que dejemos esto ya y nos pongamos a hacer otras cosas bonitas. — Angel Idigoras (@angel_idigoras) October 2, 2018



En las Obras Completas de Vicente Aleixandre editadas por Aguilar, en su volumen 2, segunda edición de 1978, aparecen estos versos encabezando el poema "Quien hace vive":

La memoria de un hombre está en sus besos.

Pero nunca es verdad memoria extinta.

Contar la vida por los besos dados

no es alegre. Pero más triste es darlos sin memoria.

Por lo que un hombre hizo cuenta el tiempo.

Hacer es vivir más, o haber vivido,

o ir a vivir. Quien muere vive, y dura.

El grafiti de Idígoras se inspiraba en uno de los "besos" fotografiados por Robert Doisneau, titulado El beso del Hotel de Ville, captado en 1950 y seguramente el más conocido.

Ya no queda nada gracias al vandalismo de un anónimo o anónimos feministas radicales.