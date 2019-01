La última satisfacción de Eduardo Arroyo

Eduardo Arroyo ha sido uno de los referentes del panorama artístico e intelectual de las últimas décadas. Fue uno de los miembros más destacados de la Figuración Narrativa, pintura con un fondo literario, y gran defensor de "lo español" en su producción creativa. Nos dejó el pasado octubre, inmerso en la preparación de la que ha terminado por ser una exposición póstuma. Para ella había creado, en su taller de Robles de Laciana (León), un cuadro de gran formato: una fantasía literaria inspirada en la ópera de Wagner. Un submarino con ruedas, escoltado por dos caballitos de mar rojo, que navega en un mar de máscaras.

Esa fue su última firma. "Lo pintó de noche, cuando se encontraba mal y ya no tenía fuerzas, aunque él no se daba cuenta, se levantaba, pintaba y lo terminó, como él quería", aseguró emocionada Isabel Azcárate, viuda de Arroyo. "Su gran satisfacción fue siempre trabajar, haber dicho y hecho todo lo que quería. Tenía mil proyectos".

El Real Jardín Botánico de Madrid acoge "Eduardo Arroyo. El Buque Fantasma", que reúne un conjunto de 38 obras -pinturas y esculturas- producidas desde el año 2000, una etapa fecunda en la que no dejó de crear.

La exposición evidencia las grandes pasiones e influencias de Arroyo, con constantes referencias a Dorian Gray, Moby Dick, Don Juan Tenorio, Falstaff, Unamuno, La guerra de los mundos, Madame Butterfly o Doña Inés, bañadas de color, de ironía y de máscaras. "Eduardo sigue vivo. Se esconde detrás de cada una de estas piezas, detrás de cada antifaz", aseguró Fabienne Di Rocco, comisaria de la exposición

Arroyo murió con 81 años pero aún tenía mucho por decir. Dejó dos cuadros incompletos: Tres visitadores en la cocina de Agatha Christie, inspirada en la tercera parte de su autobiografía titulada Diez negritos y en el que puede verse "un bellísimo retrato de la escritora", según la comisaria; y La bella y la bestia, la composición de un león rodeado con los retratos de Lenin, Marx, Stalin y Mao Tse-Tung.

La exposición, producida por La Fabrica y la Fundación ENAIRE, se completa con la proyección de la película Arroyo. Exposición individual, producida en 2011, en la que el artista realiza un extenso y apasionante monólogo de 24 horas de duración. Además, se ha editado un libro que recoge todas las obras de la muestra y los textos de la comisaria y del escritor Julio Llamazares.

Por el momento, los herederos de Arroyo no contemplan crear una fundación que lleve su nombre: "él no quería fundación, lo único que nos dijo era que guardáramos sus cuadros". Por el contrario, sí que tienen la intención de poner en marcha la biblioteca que no pudo ver finalizada en su casa de Robles de Laciana.

Ficha:

Nombre: Eduardo Arroyo. El Buque Fantasma

Comisaria: Fabienne Di Rocco

Lugar: Real Jardín Botánico. Pabellón de Villanueva

Fechas: Hasta el 17 de marzo