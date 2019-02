Entre toda la turbamulta que habita en las redes sociales, hay destellos difíciles de ignorar. No solo por el número de seguidores sino por el talento de sus publicaciones. Instagram funciona como un iceberg. El grueso de la montaña de hielo permanece en la oscuridad pero la punta destaca entre el inmenso mar. La fórmula del éxito es difícil de descifrar. Pero, en términos objetivos, hay cuentas que coleccionan likes por millones, un apoyo masivo de los usuarios que no solo alimenta autoestima sino que se traduce en contratos. Así es hoy el mundo de los ilustradores de moda.

Diseño de François Berthoud | MUSEO ABC

El Museo ABC ha reunido la obra de 22 artistas que han trabajado para las principales firmas del panorama contemporáneo y que "están marcando el camino, con trabajos muy personales y un lenguaje propio", nos explica Inmaculada Corcho, directora de la institución. Han marcado la manera de ilustrar la moda en las últimas décadas. "Su trabajo es muy potente. Hay mucho material colgado en las redes pero, al final, son los trabajos creativos, bien ejecutados y visualmente potentes los que marcan tendencia", añade.

La estadounidense Blair Breitenstein (1989) nunca utiliza el ordenador para sus ilustraciones. Sin embargo, fueron las redes sociales y un inteligente uso de los hashtags los que le abrieron las puertas a la ilustración profesional. Su primer encargo fue para Óscar de la Renta. La británica Gill Button (1973) se propuso publicar un dibujo diario en Instagram. Desde entonces, marcas como Dries van Noten o Gucci le hacen encargos.

Diseño de Laura Gulshani | MUSEO ABC

Más ejemplos. La candiense Laura Gulshani (1993) es una de las influencers del momento en las redes y ha trabajado para Missoni, Chanel, Saks Fifth Avenue, Burberry y la firma española Delpozo, y diseñó una colección de estampados para Escada y Seren. Tras el seudónimo de Unskilled Worker (trabajadora no cualificada), se esconde Helen Downie, (1965), descubierta en Instagram por el fotógrafo Nick Knight hace apenas un lustro. Ha retratado los looks más icónicos de Alexander McQueen, colaboró con Gucci y expone en Londres, Tokio, Seúl o Madrid.

"Hasta para los que comenzaron a dibujar en los 80 y 90, que tenían ya un recorrido importante, hubo un punto de inflexión con las tecnologías digitales a la hora de comunicar su trabajo. Instagram es fundamental para cualquier artista que quiera divulgar su obra y se han tenido que incorporar a las redes sociales. Para las generaciones más jóvenes, es su canal natural. No se han tenido que subir al carro, sino que ya venían en él", explica Corcho.

Diseños de Jordi Labanda, Tanya Ling y David Downtown | Museo ABC

#FINAESTAMPA_ escanea la salud de la ilustración de moda desde finales de la segunda década del siglo XXI, a través de trabajos, estéticas y técnicas que siguen teniendo vigencia. Cuenta con trabajos de Tanya Ling (Calcuta, India, 1966), que dibuja para Louis Vuitton, Harrods o Jil Sander; Jordi Labanda (Mercedes, Uruguay, 1968), que ha firmado campañas para Louis Vuitton, Chanel o Palomo Spain; o Aurore de la Morinerie (Saint-Lô, Francia, 1962), que durante años fue casi la única mujer en publicar habitualmente en Le Monde, Elle, Harper’s Bazaar o The World of Interiors.

Diseños de Jason Brooks, Helen Bullock y Ricardo Fumanal | MUSEO ABC

"Al público le puede resultar muy sugerente ver una ilustración de moda sin que parezca una ilustración. La fotografía cuenta mucho sobre la realidad, pero la ilustración aporta una interpretación más libre que seduce. Hay un trabajo muy creativo", dice la directora de Museo ABC.

Detalle de los diseños de Inés Maestre expuestos en #FINAESTAMPA_ | MUSEO ABC

Ficha:

Nombre: #FINAESTAMPA (Parte del programa oficial de Madrid Design Festival)

Lugar: Museo ABC (Amaniel 29-31. 28015 Madrid)

Fecha: Hasta el 19 de mayo