Oh Dios mío: Van Eyck estará en Gantes y Brujas en 2020

Flandes se vuelca con uno de sus primeros grandes pintores en el próximo año: durante 2020 Gante y Brujas celebrarán exposiciones y múltiples actos alrededor de la obra, la figura y los tiempos de Van Eyck, un artista que se adelantó a su tiempo y que consiguió marcar un hito en la historia del arte a pesar de que muy pocas de sus obras se conservan.

Será en las dos ciudades en que fueron clave en su vida: Gante y Brujas, y en buena parte tomando como base la que es sin duda una de sus obras capitales: La adoración del Cordero Místico, el impresionante políptico -es un conjunto de 12 tablas, algunas pintadas por ambas caras- que se conserva en la catedral de San Bavón de Gante.

La famosa obra de Van Eyck.

Se trata de una de las pinturas más importantes de la historia del arte flamenco y lleva inmersa en un complicado proceso de restauración de 2012 que aún se prolongará algunos años más pero que se ha suspendido durante parte de 2020 para que la obra se pueda contemplar al completo.

Van Eyck, una revolución óptica

De hecho, la mayor exposición del año está montada alrededor de esta gran obra: se trata de "Van Eyck, una revolución óptica", en la que además de ocho tablas de La adoración del Cordero Místico que salen por primera y última vez de la Catedral de Gante, se exhibirán otros nueve retablos de Van Eyck y un Libro de horas ilustrado por el pintor.

Nunca antes se habían podido contemplar tantas pinturas del genio flamenco en un único lugar y, además, estarán acompañadas de un centenar de obras más de grandes maestros de su época.

La muestra analizará el avance en muchos casos que supuso la obra de Van Eyck, tanto estilística como técnicamente -por ejemplo, perfeccionó las pinturas al óleo- y cómo de sus cuadros se infiere que poseía conocimientos del más alto nivel científico en campos como la óptica y la geometría.

Oh Dios mío! Van Eyck estuvo aquí

Pero además de esta exposición se verá acompañada de todo un programa de actos, actividades, exposiciones e inauguraciones que se ha titulado "Oh my God! Van Eyck was here" (¡Oh Dios mío! Van Eyck estuvo aquí), un título que se toma de la peculiar firma que el pintor estampó en una de sus más conocidas obras, el Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa, en el que escribió en la pared del fondo "Johannes de Eyck fuit hic 1434", es decir, "Jan Va Eyck estuvo aquí 1934".

Firma de Van Eyck en 'El matrimonio Arnolfini'.

Entre estas actividades destaca la inauguración del nuevo centro de visitantes en la Catedral de San Bavón, que tendrá lugar el día 8 de octubre del 2020. En él se podrá admirar el retablo del Cordero Místico parcialmente restaurado en todo su esplendor y en condiciones óptimas. Gracias a la tecnología de la realidad aumentada, los visitantes podrán viajar al pasado y vivir la historia tumultuosa de esta obra maestra y de la Catedral de Gante.

Otra cita muy interesante es la exposición "Kleureyck. Los colores de Van Eyck en el diseño", que tendrá lugar en el excelente Museo del Diseño de Gante y examina el impacto que el uso de colores vivos, característico de Van Eyck, tuvo en la posterior historia del diseño.

Y no todo se limita al mundo de la pintura, también se estrenará una obra para coro y órgano del prestigioso compositor Arvo Pärt, que ha compuesto "Agnus Dei, the adoration of the Lamb" inspirándose en la famosa obra maestra de Van Eyck.

Además, a partir de mayo se pondrá en marcha el Tour de los 7 sentidos , unas visitas por la ciudad que permitirán descubrirla a través de todos los sentidos, tal como Van Eyck lo hizo en el siglo XV, a través del olfato, el tacto, el gusto, el oído y la vista, junto con otras experiencias y un poco de ejercicio físico.

Van Eyck en Brujas

A pocos kilómetros de Gante se encuentra la ciudad en la que Van Eyck pasó la mayor parte de su vida, Brujas, un destino muy conocido que también ha querido sumarse a este año sobre el genio.

En este caso la muestra se titula "Jan van Eyck en Brujas" y se celebrará entre el 12 de marzo y el 12 de julio en el Groeningemuseum de la ciudad. La muestra se centrará en dos obras del artista que están en la ciudad: el cuadro que pinto a su mujer, de su mujer Retrato de Margaretha van Eyck y la Virgen del canónigo Van der Paele y a partir de ellas y otros muchos elementos se acercará a la vida de la Brujas del siglo XV.

En el precioso edificio del Sint-Janshospitaal será el escenario para otra interesante exposición: "Memling Now", en la que varios artistas modernos expondrán sus obras inspiradas en otro de los grandes artistas del siglo XV en Brujas, Hans Memling.