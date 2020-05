Los grandes museos españoles no reabrirán sus puertas hasta junio Las instituciones no quieren precipitarse con la apertura hasta que no haya seguridad para los trabajadores y visitantes.

Exposición temporal celebrada en el Museo Thyssen. | David Alonso Rincón Los principales museos españoles, entre los que destacan el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Thyssen, no tienen previsto abrir sus puertas hasta el próximo mes de junio, a pesar de poder hacerlo en la Fase 0 del plan de desescalada aprobado por el Gobierno en la crisis de la Covid-19, tras las medidas de alivio anunciadas por el Gobierno hace unos días, que permite la apertura de museos con un 30 por ciento del aforo. El Museo Nacional del Prado espera abrir sus puertas al público a "primeros de junio", tal y como han señalado a Europa Press fuentes de la institución. Según matizan, esta previsión se cumplirá cuando existan "todas las garantías", ya que hasta que no haya seguridad para los trabajadores y visitantes "no se abrirá". Por su parte, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) ha señalado que la reapertura al público se producirá "a lo largo de la primera quincena de junio" y, de momento, se está trabajando en las medidas de seguridad y señalización, y a la espera de consensuar todos los aspectos con el Ministerio de Cultura y Deporte. En el caso del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el director gerente del museo, Evelio Acevedo aseguró a Europa Press recientemente que el "deseo" del Thyssen era abrir el centro a los visitantes el 1 de junio, una fecha que ya se ha convertido en "previsión", aunque todo condicionado al desarrollo de los acontecimientos, según precisan desde el museo. En esta línea, la Biblioteca Nacional de España (BNE) no abrirá de momento y esperará "al menos" hasta el 25 de mayo. El Museo Guggenheim y el Museo de Bellas Artes de Bilbao han anunciado que reabrirán sus instalaciones el próximo 1 de junio, todos los días de la semana y con horarios complementarios. Ambos museos han planificado sus horarios para el primer mes de la reapertura, teniendo en cuenta, en todo momento, la máxima accesibilidad a su oferta cultural, abriendo todos los días de la semana y propiciando una franja horaria amplia en la que los dos museos complementen sus horarios de apertura. Por su parte, la Dirección General de Bellas Artes del Minisiterio de Cultura y Deporte, de la que dependen un total de 16 museos estatales, entre ellos el Museo Arqueológico Nacional (MAN) o el Museo Nacional de Artes Decorativas, prolongó el cierre de sus museos hasta el próximo 25 de mayo, una fecha que, según apuntó, "podrá ser prorrogada, modificada o alzada con anterioridad, en función de la evolución de la situación y de las recomendaciones y medidas de las autoridades sanitarias" a causa de la Covid-19. Compartir

