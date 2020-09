Neil Buchanan, "el manitas" de 'Art Attack', desmiente ser Banksy

No está muy claro de dónde nace el rumor, pero desde hace unos días circula en las redes sociales la curiosa teoría de que Neil Buchanan, conocido como "el manitas" en el programa infantil Art Attack, estaría detrás del famoso y misterioso artista anónimo Banksy.

Muchos usuarios han tomado este rumor, que no se sustenta en ninguna prueba, como cierto, hasta tal punto que el propio Buchanan lo ha desmentido en su propia página web.

"Neil Buchanan NO es Bansky. Nos han inundado de consultas durante el fin de semana sobre la historia que circula en las redes sociales. Desafortunadamente, este sitio web no tiene la infraestructura para responder a todas estas consultas de forma individual, sin embargo, podemos confirmar que no hay nada de cierto en el rumor", dice el comunicado.

Se conocen muy pocos datos de Bansky, solo es británico, comenzó a hacerse notar en 1993 y que vende obras a precio de oro. Durante la pandemia de coronavirus, reapareció para homenajear al personal sanitario que tan duro sigue trabajando. El artista creó una obra, en blanco y negro, en la que un niño juega con una enfermera caracterizada como heroína y que rivaliza con Batman y Spiderman. La obra apareció en el hospital Southampton.