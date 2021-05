Marina Abramovic, la torera del arte

La familia Real al completo asistió a la ópera Peter Grimes en el Teatro Real de Madrid, una de las mejores del siglo XX, con un argumento tenebroso y retorcido. Poco después se anunció que el Premio Princesa de Asturias ha recaído en una artista serbia, Marina Abramovic, famosa por sus actuaciones ("performances") dentro del ámbito de la vanguardia cultural. El premio a Abramovic podemos interpretarlo como parte de la formación cultural de la próxima reina Leonor. Así como una señal sobre la modernidad de España, su apertura al mundo y su aprecio por la innovación. Una monarquía del siglo XXI ha de tener un pie en la tradición y otra en la vanguardia, de modo que sea plenamente contemporánea.

La idoneidad del premio a Abramovic es que representa a la perfección el término medio de un arte disruptivo que se alimenta de los valores estéticos de siempre. Esta fusión de la sabiduría ancestral con una visión posmoderna que no rehuye el compromiso político la sintetizó la artista serbia con su declaración a favor de las corridas de toros:

" Amo las corridas de toros, he ido a muchas, he leído a Hemingway … Las corridas simbolizan la oscuridad y la luz. Y me entristece que en Barcelona las hayan prohibido. Es muy estúpido prohibir una tradición así, que viene del alma y a ella va dirigida"

La mejor manera de introducir qué es la actuación a quien no conozca este tipo de arte es precisamente con el toreo. El torero actúa usando su cuerpo para realizar una composición simbólica que se desvanece en cuanto el gesto es realizado. Arte corporal y efímero pleno de estética y significado, esto es el toreo y es también lo que realiza Marina Abramovic. Esta torera del arte contemporánea arriesga también los límites del cuerpo desafiando los prejuicios, tabús y dogmas que rodean el mundo del arte.

No es casual que Abramovic ame las corridas de toros. En una sociedad artística en la que impera el espectáculo banal, el negocio filisteo y el postureo moralista, la tauromaquia es de los pocos lugares donde el peligro físico todavía permite mantener la llama de lo espiritual en el arte. Abramovic también toma riesgos físicos en sus actuaciones. En su primera actuación, Ritmo 10 (1973), se grabó jugando con un cuchillo a dar golpes entre los dedos de su mano. Se cortaba, claro. Entonces cogía un nuevo cuchillo. Después de cortarse veinte veces, veía la cinta y trataba de aprender de la experiencia. Quizás esto le parezca, estimado lector, una chorrada propia de una desquiciada o una sublime reflexión sobre la naturaleza humana. Pero tampoco hay unanimidad sobre si José Tomás es el artista más importante del siglo XXI o un cruel matarife sediento de sangre.

En otra actuación, saltó en medio de una hoguera, se quedó sin oxígeno y tuvieron que rescatarla inconsciente. Antes se había cortado las uñas y el pelo que, posteriormente, arrojó a las llamas. ¿Símbolo de purificación o enajenación mental? Siguió corriendo riesgos experimentando con drogas que la dejaban catatónica o con convulsiones. Su más célebre actuación es la versión artística del experimento de Milgram o del de la cárcel de Stanford, en los que se planteaban los límites de la obediencia así como la fuente de la crueldad humana. Abramovic se dejaba hacer por los espectadores que podían hacer con ella lo que quisieran con una serie de objetos, incluyendo un látigo, una pistola y unas rosas con espinas. Al cabo de seis horas, el respetable casi la había matado. Como cuenta ella misma:

"La experiencia que aprendí fue que... si se deja la decisión al público, te pueden matar... Me sentí realmente violada: me cortaron la ropa, me clavaron espinas de rosas en el estómago, una persona me apuntó con el arma en la cabeza y otra se la quitó. Se creó una atmósfera agresiva. Después de exactamente 6 horas, como estaba planeado, me puse de pie y empecé a caminar hacia el público. Todo el mundo salió corriendo, escapando de una confrontación real".