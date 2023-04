'Dioses, magos y sabios': los recuerdos que acaparan los artistas en sus talleres

CaixaForum Madrid propone un recorrido a través de los objetos que diez artistas han ido reuniendo en sus casas o en sus estudios y talleres a lo largo de los años, "piezas procedentes de culturas no occidentales y obras de arte poco conocidas para el público, muchas anónimas" reflejo de "sus pasiones, sus viajes y de la curiosidad por el mundo", según destacó Nimfa Bisbé, jefa de las Colecciones de la Fundación "la Caixa". Dioses, magos y sabios es "una exposición inédita puesto que las comisarias han husmeado en las casas y talleres de los artistas" y han seleccionado una serie de piezas que inspiraron sus obras. Según Bisbé, "la exposición toma la forma de un gabinete de curiosidades, casi mítico, algo zen".

La exposición muestra, por un lado, obras de Rosa Amorós, Miquel Barceló, Georg Baselitz, Luis Feito, Joan Hernández Pijuan, Manolo Millares, Joan Miró, Susana Solano, Hiroshi Sugimoto y Antoni Tàpies, todas ellas, del fondo de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa", y se acompaña, por el otro, de piezas de las colecciones particulares de los citados artistas, generando así un diálogo.

Son obras de sus colecciones más personales y, a través de esta exposición, desvelan, como si de un yacimiento arqueológico se tratase, "los estratos ocultos de sus vidas", subraya Àngels de la Mota, una de las comisarias. De hecho, el título de la exposición remite al periodista político y crítico literario alemán C. W. Ceram, conocido por el libro de arqueología Dioses, tumbas y sabios.



La exposición pone el foco en los referentes, intereses y obsesiones de los artistas para descifrar sus universos y procesos creativos. El arte africano tiene especial protagonismo en el conjunto de la exposición puesto que los artistas de las primeras vanguardias estaban "fascinados por él".

"Cada artista manifiesta una forma de coleccionar distinta", destacó De la Mota. "Susana Solano lo hace como una experiencia vital, reuniendo piezas en sus viajes mientras que Tàpies no salía de su estudio y enviaba a una persona a que fuera a por lo que quería. Feito decía de sí mismo que no coleccionaba, sino que acaparaba; y Millares mostraba interés no por el objeto sino por la cultura de esa pieza, buscando las raíces del pueblo guanche. En Rosa Amorós vemos relación con la maternidad y conceptos de la naturaleza y la muerte con piezas de su colección personal que se mimetizan con su obra", desgranó la comisaria.

La muestra revela que Miquel Barceló trabaja rodeado de animales disecados y de numerosos cráneos, también de animales; mientras que Rosa Amorós reúne objetos procedentes de distintos lugares de África, de Asia y del centro y el norte de América, coleccionados junto con su marido, el editor Gustau Gili. Del fotógrafo Hiroshi Sugimoto, la muestra exhibe la inspiración obtenida de su colección de objetos religiosos japoneses.

La exposición puede verse hasta el 20 de agosto en CaixaForum Madrid, después podrá verse en Barcelona.