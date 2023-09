Los blancos tendrán horario restringido de visitas a una exposición sobre colonialismo

El Museo Zeche Zollern de la ciudad alemana de Dortmund expone una muestra sobre colonialismo que ha generado una gran polémica. No por su contenido, sino por instaurar un horario restringido a las personas blancas, una medida duramente criticada por racista y excluyente, acusaciones que niegan rotundamente.

La institución alemana ha decidido que los blancos no puedan entrar a una pequeña sección de la exposición Esto es colonialismo los sábados por la mañana con la intención de reservar ese espacio a los "no blancos". Según publica el periódico Der Spiegel, el museo asegura que esta "petición" no trata de "discriminar" sino de "reservar" y dice que las críticas provienen de aquellos que "solo quieren instalar el odio".

"Para las personas que han experimentado el racismo, el proyecto expositivo Esto es colonialismo debería ser un lugar muy especial. Finalmente, aquí se analiza cómo abordar la historia colonial en la vida cotidiana. Para que puedan visitar el taller tranquilamente y entre ustedes, el museo ha establecido un horario especial para ustedes (sábados de 10 a 14)", propuso el museo Zeche Zollern.

Una representante de la Asociación Regional Westfalia-Lippe (LWL, por sus siglas en alemán) insistió, según Der Spiegel, en que la intención es "dar a las personas afectadas por el racismo un espacio protegido en el que puedan retirarse e intercambiar ideas abiertamente".

"Las personas que sufren racismo en nuestro país lo hacen los siete días de la semana. Nosotros, en cambio, pedimos mayor consideración cuatro horas semanales respetando este espacio protegido", afirmó la responsable de cultura del museo, Barbara Rüschoff-Parzinger.