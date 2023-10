De Goya a Felipao: así funciona hoy en día la Real Fábrica de Tapices

La Real Fábrica de Tapices tiene algo de mágico. Será porque apenas ha cambiado en 300 años. Las manos de los maestros liceros y tejedores gestionan con esmero cada hilo tal y como se hacía en 1721, cuando se inauguró por mandato de Felipe V. "Esta fábrica es un orgullo para los españoles. Han pasado cartonistas como Goya, Procaccini o José María Sert", dice a Libertad Digital Alejandro Klecker, director general de la Real Fábrica de Tapices.

"Aquí, a las ovejas merinas las tratamos de usted". Alejandro Klecker insiste en que la materia prima es primordial para un buen resultado. Usan para sus alfombras lana esquilada y lavada en España - al contrario de casi el 99% de las lanas que se comercializan en nuestro país, que se lavan y tiñen en China-. "No es fácil encontrar un buen proveedor", asegura. Se les exigen unos mínimos que pasan por que no contraten mano de obra infantil, incluyan un tratamiento de reciclado del agua y no usen pesticidas no autorizados.

El mundo de las alfombras está ligado, popularmente, a países como Pakistán, India, Argelia o Marruecos, lugares donde usan tricotosa, es decir, una técnica que aunque parezca artesanal está considerada industrial. España puede presumir de un saber hacer cien por cien manual. Asimismo, la Real Fábrica es la única del mundo que hace "nudo español", declarado Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Los nudos se van haciendo en hilos alternos a medida que se avanza en el tejido, lo que produce un escalonado en el dibujo.

Sin embargo, tanta tradición puede sonar a trasnochado, pasado de moda, y, acostumbrados a ver enormes alfombras con escenas mitológicas, grandes batallas de la antigüedad u otros diseños clásicos, la Real Fábrica ha querido renovar su identidad de la mano de Felipao, uno de los artistas referentes del pop actual. De esta manera, ha hecho "una incursión agresiva en el mundo contemporáneo". "Este cambio se intentó desde los años 80 pero que no se le ha dado la continuidad suficiente. Por aquí han pasado como cartonistas Manolo Valdés, Keiko Mataki, Vaquero Turcios, Pérez Villalta, Agatha Ruiz de la Prada y ahora Felipao. Nos abre las puertas al mercado del interiorismo y la decoración, sobre todo en Estados Unidos, donde nos interesa que nos conozcan", destaca Klecker.

Felipao, con algunas de las lanas disponibles en la Real Fábrica

Felipe García-Bañón Sanz-Briz, Felipao en el mundo del arte, es el autor de esculturas que han conquistado a la reina Sofía o las hermanas Koplowitz. Admite que esta colaboración es la que más ilusión le ha provocado. "Entrar en la historia de la fábrica es una maravilla". Lo ha hecho con uno de los diseños que más alabanzas ha suscitado, sus "meninas poliédricas, fractales, cubistas".

Felipao, junto a uno de sus diseños

Tenía muy claro que la colección "tenía que tener mucho color y un diseño fresco y atractivo". Ha elegido personalmente las lanas, entre los más de 25.000 colores, y ha supervisado cada paso. Las alfombras se elaboran por encargo y se adaptan al gusto del cliente. Siguen la técnica tradicional del nudo turco, propia de la Real Fábrica de Tapices. Cada metro cuadrado de alfombra está compuesto por 18.460 nudos y conlleva una semana de trabajo. "En esta colaboración, he tenido la oportunidad de dar vida a mi visión artística a través de una forma de arte tradicional que ha perdurado a lo largo de los siglos", insiste el artista.

Conexión con Velázquez

Su diseño nos retrotrae a Velázquez, quien tiene un conexión muy especial con la Real Fábrica. Uno de los telares de alto lizo de esta institución, que en 1727 hizo traer Felipe V desde la fábrica de Santa Isabel, es el que aparece en el cuadro de Las Hilanderas del pintor sevillano.

La Real Fábrica cumplió en 2021 tres siglos de historia ininterrumpida. Nunca cerró, ni en la Guerra Civil ni en la Guerra de la lndependencia. Hoy en día, no solo diseñan para todo el mundo, sino que también restauran y limpian tapices de hace siglos. En el almacén se guardan 30 mil kilos de lana, con un mazo o dos de cada uno de los colores usados. Su principal competencia, sin llegar a la altura de sus trabajos, es la fábrica de los Gobelinos en París.

La Real Fábrica de Tapices ofrece visitas guiadas que permiten explorar la rica historia y tradición que impregna sus muros. Durante el recorrido, los visitantes acceden a los obradores históricos de fabricación de tapiz y alfombra para contemplar en directo el trabajo de sus maestros liceros y tejedores de alfombra.