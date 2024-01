Urtasun anuncia un "proceso de revisión" en los museos españoles para "superar el marco colonial"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este lunes su intención de realizar "un proceso de revisión" de las colecciones de museos estatales para "superar un marco colonial anclado en inercias de género o etnocéntricas". Según el ministro, este proceso ya se está produciendo en dos museos estatales.

Oficialmente, "descolonizar" un museo supone, según el ministro, "visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos". Extraoficialmente, significa la retirada de aquellas obras o bienes que, independientemente de su contexto cultural, hoy en día puedan suponer una ofensa para cualquier colectivo. Todo ello, en línea con la pretensión de que los españoles nos fustiguemos y pidamos perdón constantemente por la conquista de América. Las visiones más radicales de la "descolonización" proponen incluso la devolución del patrimonio "usurpado" a sus países de origen.

Según ha señalado Urtasun durante su comparecencia voluntaria en la Comisión de Cultura celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados, en este caso su reto es establecer "espacios de diálogo e intercambio" que permitan "superar un marco colonial anclado en inercias de género o etnocéntricas" que han "lastrado", dice, "la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico".

Estas medidas "se traducen en un proceso de revisión" de las colecciones de museos estatales, un proceso que ya se ha activado en el Museo Nacional de Antropología o en el Museo de América, donde, ha remarcado, "se trabaja en visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos".

El anuncio se produce semanas después de que, durante una entrevista en la Cadena SER, el ministro desatase numerosas críticas por lo que entonces se entendió como una comparación entre el "colonialismo español" y lo que hicieron los belgas en el Congo. Historiadores y expertos suelen subrayar el error de equiparar el modelo que empleó el Imperio español en América con el de otras potencias europeas, estas sí claramente colonialistas. España nunca tuvo colinas sino virreinatos. En cualquier caso, Urtasun se ha limitado a matizar aquellas declaraciones y a reiterar que el objetivo en este campo será el de "seguir avanzando" en la línea abierta por otros museos españoles e internacionales.

"A alguno le pareció un escándalo cuando yo alguna vez he mencionado alguna cosa. Es algo que hacen todos los países de la Unión Europea. Yo no comparé España con Bélgica, mencioné a Bélgica porque he vivido nueve años ahí y sé lo que se ha hecho: cada país tiene su Historia", ha comentado. Además, en su turno de intervención posterior, ha explicado que se trata de "compromisos internacionales que se han firmado".

Por ello, considera que "a nadie le puede parecer mal" esta actuación. "Y si a alguien le parece mal que incorporemos esta lectura de la Historia, que lo diga. No quiere decir releer la historia, quiere decir entender distintas lecturas como el incorporar las visiones de los pueblos indígenas" (sic).

El gran proyecto de Iceta

El proceso de "descolonización" de los museos fue el gran proyecto del anterior ministro de Cultura, Miquel Iceta, aunque fue el director del Museo Nacional de Antropología, Fernando Sáez de Lara, quien anunció en noviembre de 2022, que se había puesto en marcha "un grupo de trabajo de descolonización de colecciones", algo que negó el, por aquel entonces, ministro de Cultura, Miquel Iceta.

Sin embargo, durante el ciclo de exposiciones Démosle la vuelta al mundo, con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, el museo anunciaba en su propia página web su objetivo de "avanzar en el proceso de descolonización del museo a través del protagonismo de las comunidades que hoy habitan los lugares por los que en su día pasó la escuadra española, dándoles la palabra".

En mayo de 2023, Iceta nombró a Andrés Gutiérrez nuevo director del Museo de América, partidario de las intenciones de Cultura, según señaló en una entrevista publicada por elDiario. En el Museo de América se encuentran importantes conjuntos cerámicos de culturas andinas recogidas en las expediciones científicas del obispo Martínez Compañón o en las del capitán Antonio del Río. También destaca el Tesoro de los Quimbayas, un conjunto de objetos de oro y tumbaga hallados en dos tumbas precolombinas y que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya ha exigido que vuelva a su país.