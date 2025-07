Técnicos del Gobierno de Aragón preparan el traslado de las pinturas de Sijena en el MNAC

Este lunes comenzaron las tareas de organización y preparación para el traslado de las pinturas de Sijena del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a su emplazamiento original, el Monasterio de Villanueva de Sijena. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Generalidad a devolver las pinturas en un plazo máximo de siete meses, cuatro técnicos han entrado poco antes de las 11.00 horas y han sido recibidos por el jefe de seguridad de la institución.

El equipo aragonés ha accedido al MNAC acompañado por miembros del Laboratorio de Fotogrametría de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Según han confirmado fuentes del museo a Europa Press, los técnicos han comenzado su labor "con normalidad" y contarán con todo el tiempo necesario para realizar sus trabajos.

La jornada se ha desarrollado en un contexto de tensión institucional y protestas. Frente al museo, unas 25 personas convocadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), lideradas por el presiente de la ANC, Lluís Llach, organizaron una sentada al grito de "¡expolio judicial español!" e "¡independencia!".

A pesar de las movilizaciones, el equipo técnico aragonés pudo acceder por una entrada alternativa y continuar su labor. Según el director general de Cultura de Aragón, Pedro Olloqui, durante los primeros minutos existió una "restricción de movimientos" por parte de la seguridad del museo, que más tarde se relajó para permitir el trabajo con normalidad.

Trabajos técnicos en tres fases

Los expertos han iniciado sus tareas con un escaneo geométrico mediante elevadoras para registrar las medidas exactas, superficie y textura de los fragmentos en la sala 17, que alberga pinturas profanas. Posteriormente, realizarán una fotogrametría en 3D para documentar con precisión el estado del color y los pigmentos. Finalmente, llevarán a cabo una inspección física de los anclajes de las obras en la emblemática sala 16, donde se encuentran los murales de la sala capitular del monasterio.

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, comunicó previamente al MNAC la visita, en el marco del auto dictado el pasado jueves por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, que ordena la devolución definitiva de las obras. "Esperamos que la colaboración del MNAC sea real, efectiva y activa", ha insistido Hernández.

Tensión política entre Aragón y Cataluña

El presidente aragonés, Jorge Azcón, criticó en una entrevista en La Razón la falta de colaboración por parte de la Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, que forman parte del patronato del MNAC. "Hay dos posibilidades: que Illa me mintiera o que no controle los organismos de Cataluña. Las dos son negativas", afirmó Azcón.

Por otra parte, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, respondió: "Yo no miento. Él no lo sé. El presidente de Aragón lo que tendría que hacer es agradecer al MNAC la preservación de unas pinturas que, si no fuera por el museo, hoy no existirían".

El equipo aragonés continuará centrando sus esfuerzos en la sala 16, donde se encuentran las principales pinturas murales objeto del litigio.