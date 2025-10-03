La policía italiana incauta 21 obras falsas atribuidas a Dalí en una exposición

La policía italiana especializada en arte ha incautado este miércoles 21 obras atribuidas a Salvador Dalí que, presuntamente, serían falsificaciones. La operación se ha llevado a cabo en el Palazzo Tarasconi de Parma, en el norte del país, donde se inauguró el pasado 27 de septiembre la exposición ‘Salvador Dalí, tra arte e mito’ –‘Salvador Dalí, entre arte’ y mito en castellano–.

Según ha informado el Comando de Carabinieri para la Protección del Patrimonio Cultural, las piezas intervenidas –tapices, dibujos y grabados– fueron confiscadas en ejecución de una orden judicial emitida por la Fiscalía de Roma, que dirige la investigación.

Denuncia de la Fundación Dalí

Las sospechas surgieron a comienzos de año, cuando la misma muestra estuvo abierta en Roma, en el Museo Storico della Fanteria, entre enero y julio. En ese momento, los Carabinieri detectaron irregularidades en la selección de obras, al observar que carecían de la relevancia habitual en una retrospectiva de Dalí.

Tras recibir imágenes de las piezas, la Fundación Gala-Salvador Dalí, con sede en Figueres (Girona), advirtió de "elementos críticos respecto a su autenticidad" y confirmó que no había sido contactada por los organizadores, algo que consideró "absolutamente extraño".

Investigación en curso

Los expertos de la fundación española colaboraron con la policía italiana en la verificación de las obras. Finalmente, la Fiscalía de Roma ha ordenado este miércoles la incautación de las 21 piezas sospechosas, que ahora serán sometidas a pruebas técnicas y científicas para determinar su autenticidad.

El oficial de Carabinieri Diego Poglio ha explicado al diario The Guardian que en la muestra se exhibían "litografías, carteles y objetos menores, pero ninguna pintura de relevancia", lo que resultó sospechoso para los investigadores.

Las autoridades han subrayado que la investigación continúa abierta y que, conforme a la legislación vigente, se aplica la presunción de inocencia a los hechos hasta que exista una sentencia firme.

Una exposición ahora en entredicho

La exposición ‘Dalí, entre arte y mito’, comisariada por Vincenzo Sanfo, fue concebida como un recorrido por la relación del artista catalán con la literatura y la experimentación estética. El proyecto prometía reunir cerca de 200 obras, incluyendo ilustraciones de la ‘Divina Comedia’, cerámicas, perfumes diseñados por Dalí y grabados dedicados a ‘Romeo y Julieta’ o ‘El castillo de Otranto’.

Tras su paso por Roma – del 25 de enero al 27 de julio–, la muestra viajó a Parma, donde tenía previsto permanecer hasta el 1 de febrero de 2026. Sin embargo, ahora, parte de sus contenidos han quedado bajo sospecha.

El mercado del arte, plagado de falsificaciones

El caso se suma a otras operaciones recientes contra el tráfico de arte falso en Italia. En los últimos meses, los Carabinieri han desmantelado un taller clandestino en Roma que producía supuestas pinturas de Picasso y Rembrandt y, además, han desarticulado una red internacional dedicada a falsificar obras de Banksy, Warhol y Klimt.

"Estamos observando una presencia significativa de falsificaciones en el mercado, es un fenómeno global", ha advertido Poglio, quien ha insistido en que la verificación de la autenticidad debe ser "exhaustiva" antes de abrir una exposición al público.

Mientras tanto, las 21 obras incautadas permanecerán bajo custodia judicial, mientras prosigue la investigación para esclarecer si se trata de falsificaciones.