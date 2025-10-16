Misterio en Granada: se esfuma un Picasso de gran valor sin dejar rastro

La Policía Nacional continúa tras la pista de un cuadro de Picasso que ha desaparecido. La obra estaba siendo trasladada desde Madrid a Granada, pero no llegó hasta el Centro Cultural de Caja de Granada donde iba a ser expuesta junto a otros 56 cuadros.

El cuadro perdido es "Naturaleza muerta con guitarra". Una de las obras que el pintor malagueño pintó bajo este título en 1919 y que está valorada y asegurada por 600.000 euros.

Su desaparición fue denunciada el pasado 10 de octubre pero de momento la policía, que se ha hecho cargo de la investigación, no ha realizado detenciones.

"Naturaleza muerta con guitarra" era una de las 56 obras que se iban a exponer bajo el título "Bodegón. La eternidad de lo inerte". Una muestra, organizada por Caja Granada, para redescubrir uno de los géneros más antiguos y simbólicos de la historia de arte con piezas de entre los siglos XVII y XX.

Se desconoce dónde se le pierde la pista

Según el diario Ideal de Granada, la pintura se almacenó junto al resto el 25 de septiembre para viajar en octubre y debería haber llegado a la capital granadina el pasado 3 de octubre.

Como estaba previsto la empresa de transportes hizo la entrega de los cuadros en el centro cultural granadino a las 10 de la mañana y lo hizo directamente ante el responsable de la exposición que les indicó los pasos a seguir. "Las obras debían ser trasladas en un solo movimiento y de forma continuada por lo que todas se montaron desde el furgón en el montacargas en la planta -1 y seguidamente trasladadas a la planta 1", según ha explicado en un comunicado Caja Granada Fundación.

Fue allí donde el responsable revisó la entrega pero al no estar los embalajes debidamente numerados no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar. Por ello se acordó firmar las cartas de porte, pero pendientes del desembalaje el lunes 6 de octubre para poder chequear con exactitud la entrega y hacerlo pieza a pieza. Los trabajadores de la empresa de transportes, según el texto, abandonaron las instalaciones a las 11:30 horas.

La falta se detecta el 6 de octubre

Desde entonces la fundación asegura que las obras permanecieron videovigiladas hasta que el 6 de octubre se procedió a su desembalaje y se detectó la falta del cuadro de Picasso.

La Fundación, que colabora en la investigación con la Policía, asegura que ha puesto todos sus medios a disposición de los agentes para dar con el cuadro.