Ni robo ni extravío: una vecina se llevó el Picasso a su casa creyendo que era un paquete de un pedido

Ni había sido robado, ni se había extraviado. Así ha terminado la investigación de la Policía Nacional que este viernes ha confirmado que el cuadro hallado en Madrid es efectivamente "Naturaleza muerta con guitarra" de Pablo Picasso.

Una obra que debía haber viajado de Madrid a Granada para ser expuesta en una exhibición, pero que no solo nunca llegó a la capital granadina, sino que directamente desapareció.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 6 de octubre cuando el responsable del Centro Cultural CajaGranada comenzó a desembalar las 56 obras que iban a formar parte de la exposición "Bodegón. La eternidad de lo inerte". Fue entonces cuando se detectó la falta de la obra que Picasso pintó en 1919.

El foco de la investigación se centró entonces en la custodia de las obras y la empresa de transportes cuyos trabajadores, en su trayecto entre Madrid y Granada, decidieron hacer noche a pocos kilómetros de la capital andaluza.

Nunca salió del portal

Pues bien ahora la Policía Nacional baraja que la obra nunca salió de Madrid porque nunca llegó a subirse al camión de transporte. Es más, se cree que nunca habría salido del inmueble de la calle Pío XII de Madrid donde se encontraba. La pista la ha dado según EFE una vecina del edificio que lo subió a su casa pensando que era el paquete de un pedido.

Asegura la mujer que no abrió el paquete y lo dejó arrinconado en su vivienda durante días hasta que su marido le comentó la desaparición y cayó en la cuenta de que podría ser el paquete desaparecido que ella había recogido en su portal y avisó a la Policía.

Por cierto que baraja la policía que el matrimonio sabía que en alguna vivienda de su portal había obras de arte.

Este viernes varios agentes de la Policía Científica han abierto el paquete y han comprobado la autenticidad de la obra arrojando luz a una rocambolesca desaparición que llevó a los investigadores incluso a introducir el cuadro del artista malagueño en la base de datos internacional de obras de arte sustraídas.