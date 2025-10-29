El universo de Matisse llega a Madrid con una exposición que reúne 46 obras del pintor

CaixaForum Madrid acoge Chez Matisse. El legado de una nueva pintura, una exposición única que reúne cerca de un centenar de obras y convierte a la capital en el epicentro del arte moderno. La muestra llega a España gracias al Centre Pompidou de París, que ha cedido temporalmente parte de su colección debido al cierre por reformas de su sede, prevista hasta 2030.
La exposición reúne presenta 46 obras de Henri Matisse (1869-1954) junto a 49 piezas de artistas que marcaron su tiempo o prolongaron su influencia, en un diálogo que recorre más de un siglo de creación. Desde los inicios del fauvismo hasta sus últimos trabajos con papeles recortados, el recorrido permite redescubrir la revolución cromática y formal que definió su obra.
Las obras expuestas
Entre las piezas más destacadas se encuentran Luxe, calme et volupté (1904), considerada el punto de partida del fauvismo; Marguerite au chat noir (1910); y La tristesse du roi (1952), uno de sus últimos y más luminosos collages. Junto a ellas, se exhiben obras de figuras esenciales del arte moderno como Picasso, Braque, Derain, Le Corbusier o Bonnard, además de creadoras como Sonia Delaunay, Natalia Goncharova o Baya, cuya inclusión introduce una lectura contemporánea sobre el legado de Matisse.
El título de la muestra, Chez Matisse –traducido como "En casa de Matisse"–, alude al espíritu de hospitalidad que caracterizó su trabajo: un espacio donde artistas de distintas generaciones y estilos encontraron inspiración y diálogo. Para reforzar esta idea, CaixaForum ha creado un espacio de mediación que recrea el ambiente íntimo de su estudio en Niza, invitando al visitante a experimentar con el color y la composición como lo hacía el propio pintor.
El cierre temporal del Pompidou
El cierre temporal del Pompidou ha hecho posible este excepcional préstamo, que convierte a Madrid en una de las pocas ciudades europeas donde se podrán contemplar obras que habitualmente no salen de París. La exposición permanecerá abierta hasta el 22 de febrero de 2026, y posteriormente viajará a CaixaForum Barcelona, donde podrá verse entre marzo y agosto del mismo año.
Con Chez Matisse. El legado de una nueva pintura, CaixaForum ofrece no solo una mirada completa a la evolución del artista francés, sino también un homenaje al poder del color y la libertad creativa que marcaron el rumbo del arte moderno gracias a sus obras.