¿Oculta el MNAC más pinturas de Sijena? La juez autoriza el acceso a los almacenes del museo catalán

Nueva resolución judicial a favor de la devolución sin condiciones de las pinturas murales del Real Monasterio de Sijena, Huesca. La juez ha desestimado el recurso del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) con el que se trataba de impedir el acceso de personal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena a los almacenes del museo para tratar de hallar más pinturas expoliadas del monasterio oscense. Un nuevo revés para la Generalidad, menos de un mes después del anterior.

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, había remitido una solicitud al juzgado de Huesca el pasado 11 de septiembre para revisar las pinturas murales a través de sus propios técnicos y en igualdad de condiciones con las partes interesadas en la ejecución de la sentencia, la devolución de las pinturas murales. El letrado pedía evaluar in situ el estado de conservación de las obras, el acceso a la documentación relativa a las mismas, que se les permitiera interrogar a los técnicos del MNAC que participaron en la conservación y que "se autorice a esta parte a ver las pinturas murales de Sijena que están depositadas en los almacenes del MNAC, pues, no concuerdan los metros cuadrados existentes con los que se entregaron a Gudiol, existiendo en los almacenes pinturas murales de Sijena todavía".

Gudiol es Josep Gudiol, la persona que en nombre de la Generalidad catalana se hizo cargo de las pinturas tras el incendio del Real Monasterio de Sijena provocado por milicianos anarquistas en agosto de 1936. Gudiol, que era arquitecto e historiador del arte, organizó el traslado de las pinturas a Barcelona bajo custodia de la Generalidad republicana.

La juez atendió la petición del Ayuntamiento de Sijena el 9 de octubre. Su letrado, y dos restauradores españoles y otros dos italianos se presentaron el 4 de noviembre en el MNAC y departieron amistosamente con la conservadora jefe del MNAC, Carmen Ramells, pero a la hora de ejecutar la sentencia en lo relativo al acceso a los almacenes el acto resultó imposible. La conservadora se remitió a los servicios jurídicos del MNAC, un museo público participado por la Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, que adujo que se había presentado un recurso por parte del museo para negar el acceso a los almacenes del personal contratado por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.

Rechazado el recurso del MNAC

La última hora es que la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Huesca ha desestimado el recurso del MNAC. La magistrada responde a los servicios jurídicos del museo que "cuando en el indicado apartado cuarto se autoriza a ‘ver las pinturas murales de Sijena que estén depositadas en los almacenes del MNAC’, tal referencia debe entenderse limitada a las pinturas comprendidas en el título ejecutivo, esto es, aquellas reflejadas en el documento número 11 de la demanda y que no se hallen situadas en las salas a las que accedan los técnicos propuestos por el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Sijena a efectos de la emisión de los correspondientes informes, todo ello con la finalidad de permitir la confección de un cronograma definitivo por la parte ejecutante".

De modo que el MNAC deberá permitir que técnicos de Sijena traten de rescatar las pinturas murales que no están expuestas, pero que deberían estar en los almacenes del museo, salvo que se perdieran, vendieran o no se quisieran devolver.

Incumplimiento de sentencias

Es un capítulo más en lo que ya es todo un género político y judicial, el incumplimiento sistemático por parte de la Generalidad catalana, gobierne quien gobierne, de los fallos judiciales. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia del juzgado de Huesca que ordenó la devolución a Aragón de las pinturas murales de Sijena, una causa abierta desde finales del siglo pasado, cuando las autoridades autonómicas aragonesas y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena reclamaron la devolución de las obras de arte del monasterio de los Monegros.

Como en el caso de las sentencias lingüísticas, la Generalidad se niega por sistema a cumplirlas sin que eso tenga consecuencias. Los múltiples fallos a favor del 25% de español en la enseñanza obligatoria en Cataluña son un ejemplo de una situación recurrente, la de la Generalidad por encima de la ley. Ahora está en juego un patrimonio artístico que el MNAC trata de no devolver por todos los medios, cosa que aumenta las sospechas sobre la diferencia entre lo expoliado y lo expuesto. Cabe cualquier hipótesis, incluida la del mercado negro del arte románico.