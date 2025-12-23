La Policía recupera una corona visigoda de oro del siglo VI

La Policía Nacional ha recuperado en León una corona visigoda del siglo VI, junto a monedas de plata, áureos y otros objetos arqueológicos de gran valor histórico. Siete personas han sido detenidas como presuntas responsables de pertenencia a grupo criminal, delitos contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y hurto agravado.

El grupo, implicado en el expolio de yacimientos en León y Valladolid, utilizaba detectores de metales, "uno de ellos muy sofisticado que permitía alcanzar gran profundidad en el terreno", para localizar las piezas, que luego vendían en plataformas digitales o incluso en domicilios particulares.

🚩Recuperada en #León una corona visigoda de oro datada en el siglo VI 🔹La pieza 👑 fue expoliada en un yacimiento arqueológico de #Valladolid 🔹7⃣ detenidos➡️utilizaban detectores de metales con capacidad para alcanzar una profundidad extrema 🔹Vendían las piezas en páginas… pic.twitter.com/hA0w0Qc40F — Policía Nacional (@policia) December 23, 2025

Los detenidos combinaban tecnología avanzada y herramientas manuales como palas y picos para extraer los objetos. Además, ocultaban los vehículos a distancia y se desplazaban a pie para evitar ser descubiertos. Tras identificar a todos los integrantes, la Policía realizó nueve registros simultáneos en León, incautando la corona de oro, unas 6.000 monedas de plata, 21 áureos, cerca de 1.000 objetos arqueológicos, dispositivos electrónicos, documentación, nueve detectores de metales, tres vehículos de alta gama y casi 50.000 euros en efectivo.

La investigación comenzó tras detectarse en un evento numismático en Andalucía la oferta de monedas y piezas visigodas por altas sumas de dinero, pues vendían las piezas en páginas de compraventa. Los investigadores estiman que los beneficios de estas ventas podrían superar el millón de euros. Las piezas recuperadas serán depositadas en un museo designado por la Junta de Castilla y León.