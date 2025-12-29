El Prado vuelve a batir su propio récord: cerca de 4 millones de visitas en 2025

Por tercer año consecutivo, el Museo del Prado ha superado su récord histórico de visitantes: desde comienzos de año y hasta este domingo, 28 de diciembre, un total de 3.479.838 personas acudieron al museo frente a las 3.457.057 que lo hicieron a cierre de 2024.

La cifra supone superar en 22.781 visitas el máximo histórico anual cuando aún quedan tres días para cerrar 2025, según ha indicado el museo en un comunicado difundido este lunes.

Un 45,35 % de estas personas accedieron al museo de manera gratuita -un porcentaje similar al del año pasado- y el 67,30 % fueron visitantes extranjeros frente a un 32,70 % de nacionales.

El mes que registró un mayor número de visitas fue mayo, con más de 339.062, y el día 3 de ese mes fue la fecha de mayor afluencia de público con 17.484 visitantes, datos provisionales hasta que finalice 2025.

Exposiciones de este año

Este año, el Museo Nacional del Prado ha tenido una cartera de exposiciones que ha abarcado desde grandes maestros de la historia del arte hasta enfoques contemporáneos y transatlánticos. Entre las más relevantes figura la muestra "El Greco. Santo Domingo el Antiguo", que reunió por primera vez desde 1830 la mayoría de las obras que el cretense realizó para el monasterio toledano, incluyendo la monumental Asunción de la Virgen, retornada tras más de un siglo fuera de España.

También ha destacado la monográfica sobre Paolo Veronese, dedicada al maestro veneciano del Renacimiento y su influjo en la pintura europea, y la ambiciosa exposición sobre Antonio Rafael Mengs –todavía se puede visitar– uno de los protagonistas del Neoclasicismo del siglo XVIII.

Además, el Prado acogió una propuesta sobre el artista alemán Sigmar Polke, en la que se veían las conexiones entre su obra y la de Goya, así como iniciativas que exploran la influencia del arte americano con la muestra sobre la Virgen de Guadalupe, y proyectos itinerantes como la tercera edición de "El Prado en femenino", que pone el foco en la contribución de mujeres al arte y al coleccionismo.