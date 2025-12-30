Diez fotógrafos aparecen entre los artistas españoles más destacados de 2025

La crítica especializada y distintos programas curatoriales han señalado en 2025 a diez fotógrafos españoles como las figuras más relevantes del año dentro del panorama de la fotografía contemporánea de autor, en un contexto marcado por la consolidación de nuevos lenguajes visuales y el creciente peso institucional del medio.

La selección reúne a creadores con fuerte proyección artística y presencia en exposiciones, premios y plataformas culturales de referencia. Entre los nombres destacados figuran Humberto Ybarra, Irina Cervelló, Abril Coudougnan, Bernat Erra, Will Corvara, Tomeu Coll, Arguiñe Escandón, Patrick Martin, Natalia Garcés Fernández y Tomás González Justicia.

Según los analistas, se trata de artistas que conciben la fotografía como lenguaje cultural, herramienta crítica y espacio de reflexión, alejándose de planteamientos puramente técnicos o comerciales. Y añaden que España está en un momento de talento creativo de fotografía artística muy candente, siguiendo las mejores tendencias internacionales.

La consolidación de estos autores está estrechamente vinculada a grandes plataformas de legitimación cultural como PHotoESPAÑA, Fundación Mapfre, Fundación ENAIRE y Foto Colectania y Editorial Anaya, que actúan como principales prescriptores del nuevo canon de la fotografía española contemporánea.