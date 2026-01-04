Los museos españoles aumentaron en 2025 su número de visitantes hasta alcanzar cifras récord, como es el caso del Museo del Prado con casi tres millones y medio de personas. El Thyssen-Bornemisza, con un millón, también ha subido, así como el Reina Sofía, que llega a 1.601.732, y también los espacios expositivos y jardines de Patrimonio Nacional, que han alcanzado los 7.450.828.

Según los datos indicados por cada una de las instituciones este viernes, por tercer año consecutivo el Museo del Prado ha superado su récord histórico de visitantes: un total de 3.479.838 personas lo recorrieron desde comienzos de año y hasta el domingo, 28 de diciembre, entre las que ha destacado el perfil joven de los visitantes (casi el 50 por ciento tiene entre 14 y 34 años) y mayoritariamente femenino (53 por ciento).

A pesar del cierre de algunos de sus espacios, la sede principal del Museo Reina Sofía recibió en 2025 1.601.732 visitantes, un 4,2 por ciento más que en 2024, según ha indicado la pinacoteca, que ha recordado que el Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez (que abrirá en verano) han permanecido durante meses cerrados por obras de rehabilitación.

El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid ha registrado durante el año un total de 1.003.455 visitantes, una cifra superior a la de 2024, cuando recibió 951.821. De ellos, el 51,2 por ciento nacionales (38,5 por ciento de Madrid y 12,7 por ciento del resto de España) y el 48,8 por ciento internacionales.

Además, ha reafirmado su compromiso con el público joven con propuestas como la apertura los sábados por la noche, donde el 45 por ciento de los visitantes en ese horario son menores de 35 años.

Patrimonio Nacional

Por otro lado, el conjunto de espacios que gestiona Patrimonio Nacional ha recibido un total de 7.450.828 visitantes en 2025, lo que supone un récord histórico respecto a los años anteriores, al crecer un 3,8 por ciento con respecto a 2024, con abril como mes estrella, con 796.588 visitas.

Los Palacios Reales han tenido 4.351.915 visitas; los Reales Monasterios y Reales Patronatos, entre los que destaca el Palacio Real de Madrid, han registrado 1.769.167 visitas, un 11,6 por ciento más que en 2024.

Le siguen la Galería de las Colecciones Reales, con 741.589 visitantes, y el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, con 450.077.

La red de Museos Estatales gestionados por el Ministerio de Cultura han recibido en 2025 2.878.631 de visitantes, una cifra inferior a la del año anterior debido al cierre temporal por rehabilitación del Museo Sorolla, uno de los más visitados, según los datos que ha facilitado este viernes el Ministerio.

El Museo Arqueológico ha alcanzado su récord histórico al registrar 864.201 visitantes; el Museo Nacional de Antropología de Madrid, que este año ha celebrado su 150 aniversario, ha tenido 87.679 y ha incrementado ligeramente su cifra de 2024, mientras que el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en Santillana del Mar (Cantabria), continúa siendo uno de los más visitados, con 293.700 turistas, una cifra que supera ligeramente la del año anterior, la más alta de los últimos 10 años.

Guggenheim y CaixaForum

El Museo Guggenheim Bilbao ha cerrado 2025 con 1.305.003 visitantes, lo que supone un 0,3 % más que el año anterior. Según el balance del museo, el 69 por ciento de las personas eran extranjeras, principalmente de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Según ese balance, los meses de mayo, junio y julio han sido los mejores de la historia del museo y el verano se ha situado como el segundo mejor, tras el de 2023.

Por otro lado, CaixaForum Barcelona aumentó en 2025 en un 15,09 por ciento el número de sus visitantes con respecto a 2024, alcanzando la cifra de los 585.575, frente a los 508.796 del año anterior, con la exposición de 'Rubens y los artistas del Barroco flamenco. Museo del Prado' como la más visitada.

La exposición centrada en el pintor barroco de la escuela flamenca tuvo un total de 130.000 visitantes, seguida por 'Tiempos inciertos. Alemania entreguerras', que fue vista por 94.300 personas, según ha informado este viernes la Fundación 'la Caixa'.

También el CosmoCaixa ha tenido un incremento del 0,79 % de visitantes, con un total de 1.190.965 en 2024, frente a los 1.181.600 del año anterior.

La exposición más visitada fue 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la tierra?', entre el 25 de febrero y el pasado 30 de agosto, que recibió 597.872 visitantes.