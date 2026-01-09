Un allegado de Charlotte Gainsbourg compra la casa-museo de su padre por 850.000 euros

La casa-museo del célebre cantautor Serge Gainsbourg, que se declaró en quiebra en 2024 tras solo un año de funcionamiento, será adquirida por un allegado de su hija, Charlotte Gainsbourg, el empresario Philippe Dabi, cuyo grupo desembolsará 850.000 euros, informó este jueves la prensa francesa.

El Tribunal de Actividades Económicas de París escogió la oferta del grupo Avoda de Dabi, quien ha hecho fortuna al frente de los laboratorios Bioclinic, en detrimento de la de Dominique Dutreix, el promotor que estaba al frente del proyecto, pero al que Charlotte Gainsbourg acusa de haber retirado sumas del museo de forma indebida.

La casa-museo del legendario cantautor, de unos 130 metros cuadrados y situada en la calle de Verneuil, en el distrito VII de París, había abierto en 2023, pero solo un año más tarde se declaró en quiebra, a pesar de las buenas cifras de visitantes y de ingresos.

Gainsbourg, uno de los artistas franceses más conocidos, vivió en ese apartamento 22 años hasta su muerte por un fallo cardíaco, el 2 de marzo de 1991, cuando tenía 62 años. Charlotte, quien hoy es una reconocida actriz, está detrás de este proyecto que tardó años en concretarse.