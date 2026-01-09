Un coleccionista de Estados Unidos devuelve a España dos esculturas romanas vendidas por millones tras ser robadas

La Policía Nacional ha recuperado dos grupos escultóricos de bronce de época romana, datados entre los siglos I y II después de Cristo, que habían sido expoliados de un yacimiento del sur de España entre 2007 y 2008. Las piezas han sido depositadas en el Museo Arqueológico Nacional después de que un coleccionista estadounidense las cediera de forma gratuita e irrevocable a España.

Las esculturas representan a dos niñas realizadas en bronce, un material poco habitual en obras conservadas de este periodo. Los expertos de la Policía Nacional y del Ministerio de Cultura han señalado que se trata de una "rara avis" debido a su alta calidad artística y a su notable estado de conservación. Según han explicado, resulta especialmente excepcional que haya llegado hasta nuestros días una pareja completa de esculturas romanas de bronce con sus bases metálicas originales.

Las piezas fueron expuestas con anterioridad en un museo de Estados Unidos, cedidas por el propietario estadounidense que las había adquirido de buena fe en una subasta celebrada en 2012, en la que alcanzaron varios millones de euros tras haberse blanqueado su origen y procedencia ilegal.

Cesión voluntaria tras las gestiones policiales

La recuperación de los bronces ha sido posible gracias a la intervención de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Su comisaria jefe, Montserrat de Pedro, ha explicado que las gestiones realizadas fueron determinantes para que el propietario decidiera ceder las esculturas a España.

La cesión se produjo, según la Policía, como un acto voluntario del coleccionista, que donó las piezas de manera gratuita e irrevocable al Estado español. Desde el Ministerio de Cultura han subrayado que este tipo de colaboraciones resultan fundamentales para la restitución de bienes culturales expoliados.

Durante la presentación de las esculturas en el Museo Arqueológico Nacional, la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León, recordó que "cada vez que hay un robo o un expolio del patrimonio español, nos roban a todos", y destacó la coordinación entre instituciones para lograr la recuperación de este tipo de bienes.

El origen de la investigación

La investigación policial se inició a finales de 2023 tras detectarse diversas informaciones publicadas en la prensa suiza relacionadas con un procedimiento judicial abierto en ese país. En ese contexto aparecía la adquisición de las esculturas romanas ahora recuperadas.

Según la Policía Nacional, en el procedimiento figuraba la denuncia por estafa presentada por un ciudadano español, que aseguraba que las esculturas le habían sido arrebatadas con el pretexto de ser restauradas. En su denuncia, señalaba a un ciudadano suizo de 51 años y a un ciudadano italiano de 80 años, este último con antecedentes por tráfico de bienes culturales.

Un expolio previo en un yacimiento español

Las investigaciones permitieron determinar que el denunciante español tampoco era el legítimo propietario de las esculturas, ya que, según la Policía, las había expoliado previamente de un yacimiento del sur de España. Para sostener su versión, este ciudadano llegó a aportar varias fotografías de las piezas en su domicilio, tomadas antes de que fueran restauradas y vendidas en 2012 a través de una casa de subastas internacional.

Los agentes han explicado que las esculturas permanecieron enterradas en tierras de labor antes de ser extraídas de forma ilegal entre 2007 y 2008. En la actualidad, los expertos continúan analizando las piezas para acreditar con exactitud el lugar del que fueron sustraídas.