Vandalizan un mural de Federico García Lorca con pintadas e insultos homófobos

Un mural homenaje al poeta Federico García Lorca que se encuentra en el mirador del Troncoso de Zamora ha sido vandalizado con pintadas con insultos. La obra fue marcada con pintadas de carácter homófobo este domingo.

El mural, realizado por el pintor Carlos Adeva, muestra la imagen de Lorca acompañada de versos alusivos al río Duero, barcas y la cúpula de la Catedral de Zamora. Las palabras ofensivas fueron aplicadas con pintura negra y aparecieron en una de las zonas turísticas más concurridas de la ciudad: "Marica" y "Perdedor".

Tras tener conocimiento de lo sucedido, el Ayuntamiento y el propio autor se movilizaron de inmediato. Las pintadas fueron eliminadas el mismo día gracias a la colaboración del servicio municipal de limpieza y de Adeva, quien acudió al lugar para restaurar el mural y recomponer la obra.

El incidente ha generado preocupación entre vecinos y visitantes, destacando la necesidad de proteger los espacios culturales y artísticos de la ciudad.