Aparecen los restos de la Basílica de Vitruvio en Italia, el arquitecto que inspiró a Da Vinci

Los restos arqueológicos encontrados en la ciudad italiana de Fano, en la provincia de Pésaro y Urbino, pertenecen a la Basílica de Vitruvio, un edificio construido hace unos 2.000 años por el arquitecto romano Marco Vitruvio Polión y cuya localización se había buscado durante siglos. Así lo anunciaron este lunes las autoridades locales y regionales tras los últimos estudios realizados en la zona.

El descubrimiento se ha producido en la Plaza Andrea Costa, en pleno centro histórico de Fano, una localidad de la región de Las Marcas que en época romana se conocía como Fanum Fortunae. Durante unas excavaciones arqueológicas se localizaron las bases de dos columnas de grandes dimensiones que, según los investigadores, encajan con precisión en la descripción que Vitruvio hizo de su propia basílica.

El alcalde de Fano, Luca Serfilippi, afirmó durante el acto de presentación que «hemos encontrado la Basílica de Vitruvio», una declaración que fue respaldada por la participación por videoconferencia del ministro de Cultura, Alessandro Giuli. El anuncio pone fin a una búsqueda que se prolongaba desde hace al menos 500 años, cuando la obra comenzó a mencionarse de forma reiterada en estudios históricos y arquitectónicos.

Confirmación institucional

El presidente de la región de Las Marcas, Francesco Acquaroli, confirmó que las grandes columnas halladas pertenecen a la basílica descrita por el arquitecto romano. Según explicó, las instituciones regionales impulsarán las actuaciones necesarias para la recuperación y puesta en valor de los restos localizados.

Por su parte, el ministro de Cultura subrayó la relevancia histórica del hallazgo y señaló que, a partir de ahora, los trabajos arqueológicos y los estudios asociados permitirán ampliar el conocimiento sobre el edificio y su contexto urbano. Las declaraciones institucionales coincidieron en destacar la importancia del descubrimiento para la historia de la arquitectura romana.

Excavaciones iniciadas hace tres años

La posibilidad de localizar la basílica se planteó por primera vez hace tres años, cuando unas obras en el centro histórico de Fano sacaron a la luz los restos de un edificio compuesto por al menos cinco estancias, con muros de hasta dos metros de altura y un grosor aproximado de 1,50 metros. El pavimento estaba revestido con losas de mármol verde, un material asociado a construcciones públicas de relevancia.

A partir de ese momento, los arqueólogos continuaron las investigaciones en distintos puntos de la ciudad hasta localizar, bajo una de las plazas, las bases de columnas monumentales. Estos elementos arquitectónicos resultaron decisivos para confirmar la identificación del edificio.

Las medidas descritas por Vitruvio

En declaraciones a medios locales, Paolo Clini, docente del Politécnico de Las Marcas y miembro del Centro de Estudios Vitruvianos, explicó que la reconstrucción completa del diámetro de una de las columnas arroja una medida exacta de 1,47 metros, equivalente a cinco pies romanos. Esta proporción coincide con la indicada por Vitruvio en su tratado para las columnas de la basílica que él mismo había construido en Fano.

El arqueólogo Gabriele Baldelli añadió que el contrafuerte cuadrangular que rodea la columna es una característica descrita de forma explícita por Vitruvio en De Architectura, lo que refuerza la identificación del edificio hallado con la basílica mencionada en el texto clásico.

Vitruvio y la arquitectura clásica

Marco Vitruvio Polión fue un arquitecto, ingeniero y escritor romano del siglo I a. C., nacido en la antigua Fano. Es autor del tratado De Architectura (Sobre arquitectura), una obra fundamental que influyó de manera decisiva en la arquitectura occidental. En ese texto, Vitruvio describió principios constructivos, proporciones y órdenes arquitectónicos que se convirtieron en referencia durante siglos.

Entre sus pasajes más conocidos figura la descripción de las proporciones del cuerpo humano, que siglos después inspiraron a Leonardo da Vinci en su célebre dibujo del Hombre de Vitruvio. En su tratado, el propio Vitruvio afirmaba haber construido «una basílica en Fano», un edificio que hasta ahora no había podido identificarse arqueológicamente.