El Museo del Romanticismo de Madrid ha cerrado sus puertas de manera provisional después de que una inspección técnica rutinaria detectara desperfectos en una de las fachadas del edificio. El Ministerio de Cultura ha explicado que la clausura se ha acordado como medida preventiva mientras se lleva a cabo una revisión general del estado de las instalaciones.

Los problemas se localizaron en la fachada que da a la calle de la Beneficencia, donde se detectaron varias placas sueltas. La situación obligó a intervenir a los bomberos, que procedieron a vallar la zona posterior del museo para evitar riesgos a los transeúntes. El centro se encuentra en el barrio de Tribunal, una de las áreas con mayor tránsito peatonal y actividad de ocio de la capital.

Desde Cultura han señalado que en los próximos días los técnicos evaluarán el alcance de los daños y decidirán las actuaciones necesarias para su reparación, con el objetivo de reabrir el museo "lo antes posible". Por el momento, la circulación por la zona afectada permanecerá restringida como medida de seguridad.

El cierre ha cogido por sorpresa tanto a los visitantes como a los propios trabajadores del museo, que inicialmente fueron informados de un cierre puntual. No fue hasta la publicación de un aviso en la web oficial cuando se confirmó que la clausura se prolongará al menos varios días, sin una fecha concreta de reapertura.

El Museo Nacional del Romanticismo cierra sus puertas temporalmente para someterse a una revisión general del estado de sus instalaciones. Comunicado completo 🔗https://t.co/7VwMUgIfyh pic.twitter.com/0SSz8DnSb9 — Museo del Romanticismo (@MRomanticismo) January 28, 2026

El cierre de Urtasun

El Museo del Romanticismo es uno de los dieciséis museos estatales gestionados directamente por el Ministerio de Cultura. Más allá de los motivos oficiales, el cierre ha reavivado un debate sobre la gestión de los museos estatales bajo la dirección del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Para muchos, este museo es una cápsula del tiempo que permite comprender la cultura y la historia de un período crucial en España. Sin embargo, no parece encajar con la agenda "woke" promovida por el actual gobierno, centrada en discursos decoloniales, feministas y multiculturales, ausentes en las colecciones del Romanticismo. Por lo que su cierre deja la sensación, para algunos, de que el patrimonio histórico queda subordinado a nuevas prioridades ideológicas.

Los secretos del Museo del Romanticismo

El Museo del Romanticismo, ubicado en un antiguo palacio del marqués de Matallana del siglo XVII, alberga más de 17.000 fondos que reproducen la vida cotidiana y la sociedad de la España isabelina del siglo XIX. Además de una destacada colección de pintura, mobiliario y artes decorativas del siglo XIX que recrea la vida de la alta burguesía española de la época. Entre sus fondos incluye obras maestras de Goya, Federico de Madrazo, Esquivel o Alenza, mobiliario histórico, instrumentos musicales, armas y la recreación fiel de estancias señoriales de la época, como salones, bibliotecas y jardines o piezas singulares como la pistola con la que se suicidó Mariano José de Larra.

El inesperado cierre deja temporalmente sin acceso a uno de los museos más singulares y valorados de Madrid, a la espera de que las revisiones técnicas permitan garantizar la seguridad del edificio y su pronta reapertura al público.