Sale a subasta el único león de Rembrandt en manos privadas, valorado en unos 20 millones de euros

La sede de Sotheby’s en Nueva York acogerá del 4 al 6 de febrero su semana anual dedicada a los antiguos maestros, una serie de subastas en la que saldrán al mercado obras europeas realizadas entre finales del siglo XIII y comienzos del XIX y con la que la casa espera recaudar alrededor de 100 millones de dólares, según informó la propia firma.

La principal atracción de estas ventas será ‘Young Lion Resting’, un dibujo de Rembrandt van Rijn que Sotheby’s considera una de las piezas más relevantes del conjunto. Se trata de la única representación animal del pintor neerlandés que permanece en manos privadas, propiedad del empresario y filántropo estadounidense Thomas Kaplan.

Gregory Rubinstein, jefe del Departamento de Dibujos de Antiguos Maestros de Sotheby’s a nivel mundial, explicó a la agencia EFE que es "el primer dibujo realmente significativo de Rembrandt que sale a subasta en al menos 25 años". La casa de subastas estima que la obra alcance un precio de entre 15 y 20 millones de dólares cuando se ofrezca al mejor postor el próximo 4 de febrero.

Un estudio del natural del siglo XVII

Según los especialistas, Rembrandt habría realizado este dibujo entre finales de la década de 1630 y comienzos de la de 1640, probablemente a partir de la observación directa de un león. La escena muestra al animal recostado, en aparente calma, aunque con una tensión latente en su postura.

Rubinstein señaló que el artista no se limitó a reproducir la anatomía del felino, sino que supo captar su estado de reposo y su carácter, una cualidad poco habitual en los estudios de animales conservados del pintor. Sotheby’s destaca que solo se conocen seis dibujos autógrafos de leones realizados por Rembrandt.

Una venta con destino solidario

El importe íntegro que se obtenga con la venta de ‘Young Lion Resting’ se destinará a Panthera, una organización dedicada a la protección de los felinos salvajes y sus ecosistemas. La entidad fue cofundada por el propio Kaplan, actual propietario de la obra.

Rubinstein afirmó a EFE que esta circunstancia añade un valor adicional al dibujo y subrayó la satisfacción de la casa de subastas por poder contribuir, a través de su actividad, a una causa vinculada con la conservación de la fauna.

El ‘Ecce Homo’ de Antonello da Messina

Un día después de la subasta del Rembrandt, Sotheby’s ofrecerá un ‘Ecce Homo’ del pintor italiano Antonello da Messina, fechado en torno a 1460. La obra, procedente de una colección privada, está valorada entre 10 y 15 millones de dólares.

En esta pintura, Antonello representa a Cristo coronado de espinas y con una cuerda alrededor del cuello, en el momento previo a la crucifixión. David Pollock, jefe del Departamento de Antiguos Maestros de Sotheby’s en Nueva York, describió la pieza a EFE como "una imagen de extrema angustia", destacando la carga emocional que transmite la figura.

En el reverso del panel aparece una imagen de San Jerónimo en el desierto, que presenta signos de desgaste atribuibles a su uso devocional a lo largo de los siglos.

Otras obras destacadas del catálogo

La semana de subastas incluirá también una pintura de Francisco de Zurbarán, que representa el matrimonio místico de Santa Catalina de Alejandría y que cuenta con una estimación de entre 800.000 y 1,2 millones de dólares.

El catálogo se completa con obras del neerlandés Jan Lievens, como ‘Allegory of the Five Senses’, valorada entre 2 y 3 millones de dólares, y del italiano Biagio d’Antonio, con ‘Portrait of a Young Man Wearing a Red Beretto’, estimada entre 800.000 y 1,2 millones.

Además, Sotheby’s subastará un majzor, un libro litúrgico judío de 1415 que fue confiscado por los nazis en 1938 y devuelto a la familia Rothschild en 2025. La casa prevé que esta pieza alcance un precio de entre 5 y 7 millones de dólares.