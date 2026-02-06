A veces, las grandes noticias de arte no nacen en museos ni en colecciones con renombre, sino, para incluso sorpresa del propietario, pueden estar en el salón de una casa cualquiera. Eso es lo que ha ocurrido con un pequeño dibujo en tiza roja que durante años pasó desapercibido por su dueño y que ahora se ha convertido en protagonista de una subasta histórica.

La pieza, atribuida a Miguel Ángel, acaba de venderse por 29,3 millones de dólares en Christie's Nueva York, una cifra récord para un dibujo del maestro renacentista. El estudio representa un pie derecho y, según los expertos, sería uno de los bocetos preparatorios para la Sibila Líbica del techo de la Capilla Sixtina, pintada entre 1511 y 1512.

Solo existen diez dibujos de Miguel Ángel en manos privadas, entre ellos, este boceto inédito relacionado con la Capilla Sixtina.

El dibujo apareció de forma casi accidental. Llegó a la casa de subastas a través de su sistema online de tasaciones, un canal por el que cada año pasan miles de fotografías de obras. Entre ese aluvión de imágenes, una llamó la atención de la especialista Giada Damen: un marco colgado en la pared de un particular, con una inscripción en la parte trasera escrita por la abuela del propietario. Solo decía una palabra: "Michelangelo". Durante décadas, la familia pensó que se trataba de una copia sin demasiado valor, nada más lejos de la realidad.

La intuición de que se trataba de una obra de gran valor, llevó a Damen a viajar para examinarlo en persona. Después de varias pruebas técnicas y comparaciones con dibujos conservados en grandes museos, los expertos concluyeron que el trazo, la técnica y las proporciones encajaban con la mano del artista. El estudio se relaciona con otros bocetos conocidos y encaja dentro del reducido grupo de hojas auténticas que se conservan de Miguel Ángel.

Una vez confirmada su autenticidad, el propietario decidió venderla. La subasta arrancó con cifras dentro de la normalidad, pero pronto las ofertas comenzaron a subir con rapidez hasta cerrar en 23,1 millones de dólares, que con comisiones superaron los 29 millones finales. El comprador ha preferido mantenerse en el anonimato, pero el resultado deja claro que el nombre de Miguel Ángel sigue siendo garantía de récords.