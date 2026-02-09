Una Alianza Europea asume el discurso de Urtasun contra Ayuso por el "drástico recorte" en el Círculo de Bellas Artes

La European Alliance of Academies, que agrupa a 72 instituciones culturales europeas, ha publicado un comunicado en el que reclama al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que revierta lo que considera un "drástico recorte de financiación" en el Círculo de Bellas Artes (CBA) de Madrid.

Según defiende la red de academias de arte e instituciones culturales, lo hace para mostrar su "solidaridad" con el espacio cultural fundado en 1880. "Reconsiderar el recorte sería la mejor manera de afirmar que la libertad artística en la Comunidad de Madrid no se encuentra actualmente amenazada", ha señalado la Alianza en una declaración que este lunes preside la portada de su web.

"La Alianza exige una financiación adecuada para uno de los centros culturales más prestigiosos de España y Europa, que además goza de gran popularidad", escribe.

El comunicado toma como referencia la evolución de la aportación regional que, dicen, ha pasado de los 250.000 euros anuales que recibía el Círculo mediante una subvención nominativa a una ayuda que, en 2026, se ha concretado de momento en 12.000 euros para la tradicional lectura continuada de El Quijote. Para la organización europea, esa diferencia exige "una financiación adecuada de las tres administraciones públicas que conforman el consorcio de la institución" —la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Cultura—.

Sin embargo, el Ejecutivo regional sostiene desde hace meses que no ha habido una retirada de apoyo, sino un cambio en el criterio de concesión de las ayudas públicas a instituciones culturales, un sistema que —matizan— se ha aplicado no solo al CBA, sino a otras entidades, tales como el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen o el Ateneo de Madrid (donde Ayuso está sufragando la rehabilitación del edificio declarado Bien de Interés Cultural).

Según ha explicado el consejero de Cultura, Mariano de Paco, en declaraciones a El País, "con este modelo se elimina la discrecionalidad", lo que permite colaborar indiscriminadamente con cada una de ellas y llega a suponer que "en algunos casos la aportación final ha sido mayor de la que se daba inicialmente con una subvención nominativa".

Es decir, la Consejería ya no transfiere una cantidad fija para que la institución la gestione con autonomía, sino que estudia proyecto a proyecto en cuáles participa económicamente. De hecho, desde la CAM recalcan al mismo diario que siguen abiertos a financiar más iniciativas del Círculo a lo largo del año.

Ya en diciembre, tras las acusaciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el portavoz regional Miguel Ángel García desmintió tajantemente esta versión y la atribuyó al "total desconocimiento de la realidad" del ministro.

"Del presupuesto del Círculo de Bellas Artes, tan solo el 4% es aportado por las administraciones públicas", recordó entonces García, que insistió en que Madrid "ha sido históricamente la comunidad y la administración que más ha aportado" a la institución. Lejos de hablar de retirada de fondos, el portavoz regional explicó que la CAM ha aplicado solo "un cambio del modelo".

En aquel momento, Urtasun llegó a calificar la supuesta merma de financiación como un intento de "condicionar la programación" e incluso de "censura" por parte de Ayuso. Ahora, la Alianza Europea de Academias recupera ese argumento para aconsejar a la CAM que reconsiderar el cambio "sería la mejor manera de contrarrestar cualquier sospecha pública de que existan razones ideológicas o políticas detrás de este drástico recorte".