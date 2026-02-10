El Museo de Bellas Artes de Sevilla prepara una exposición conmemorativa sobre Juan de Mesa, genio del Barroco andaluz

El Museo de Bellas Artes de Sevilla prepara una de sus grandes citas de los próximos años con una exposición dedicada a uno de los nombres esenciales del Barroco andaluz. La muestra conmemorará los cuatro siglos de la muerte del escultor Juan de Mesa y reunirá algunas de sus obras más representativas, muchas de ellas conocidas por su presencia en la Semana Santa sevillana.

El museo hispalense acogerá, entre noviembre de este año y marzo de 2027, una amplia exposición antológica centrada en la figura de Juan de Mesa (Córdoba, 1583 – Sevilla, 1627), uno de los imagineros más influyentes del Barroco español y discípulo directo de Martínez Montañés. La muestra reunirá unas 35 piezas, algunas procedentes de fuera de Sevilla e incluso de Lima, ciudad desde la que se encargaron obras al artista en su tiempo.

Según ha explicado la directora del museo, Valme Muñoz, el objetivo es presentar una selección representativa de su trayectoria, con especial atención a su relación artística con su maestro. Una de las secciones estará dedicada precisamente a ese vínculo con Martínez Montañés, clave para entender la evolución del escultor cordobés.

▶️ Presentación de la programación 2026 del @MuseoBASe. ✅ Gran retrospectiva de la obra de Juan de Mesa.

✅ Puesta en valor de adquisiciones y donaciones.

✅ Exposición de la donación del coleccionista Enrique Carlos Martín Rodríguez: obras datadas entre los S.XVI-S.XIX. pic.twitter.com/k676M0E9ow — Cultura Junta de Andalucía (@CulturaAND) February 9, 2026

El recorrido también incluirá algunas de sus representaciones de Cristo, tanto crucificado como cargando la cruz, imágenes que con el paso del tiempo han adquirido una dimensión universal. Varias de ellas forman parte de las devociones más populares de la Semana Santa de Sevilla y se han convertido en auténticos iconos del imaginario religioso.

Otra parte de la exposición abordará la huella que dejó Juan de Mesa en la escultura posterior. Su estilo fue una referencia indiscutible para imagineros de los siglos XIX y XX, y continúa influyendo en los artistas actuales dedicados a la escultura procesional.

La consejera andaluza de Cultura, Patricia del Pozo, ha señalado que esta muestra se enmarca en una de las principales líneas de trabajo del museo: el estudio y difusión de la Escuela Sevillana del Barroco. En los últimos años, el centro ha organizado exposiciones dedicadas a figuras como Murillo, Pacheco, Valdés Leal o Pedro Roldán.

El Cristo de la Misericordia de Osuna, una obra de Juan de Mesa a semejanza del Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes. pic.twitter.com/Y7KKaEtfIL — Francisco Pérez Acuña (@franprza_) January 25, 2026

Además, el museo cerró el último año con 357.515 visitantes, un 10 % más que el ejercicio anterior y el cuarto mejor dato de su historia. Este aumento se ha atribuido, en parte, al éxito de dos exposiciones temporales que siguen abiertas: la dedicada a la familia Bécquer, visitable hasta el 26 de marzo, y la muestra que reúne obras de Valdés Leal, Murillo y Pedro Roldán, abierta hasta el 26 de junio.

Con este nuevo proyecto, el Bellas Artes de Sevilla aspira a consolidar su programación en torno a los grandes maestros del Barroco y a ofrecer una revisión completa de una figura clave de la escultura española.