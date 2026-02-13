Madrid se prepara para un 2026 de "insólitas maravillas" en la Galería de las Colecciones Reales

Madrid se prepara para un año culturalmente fascinante. La Galería de las Colecciones Reales ha desvelado su programación para 2026, prometiendo exposiciones que combinarán historia, lujo y curiosidad. El director de la institución, Víctor Cageao, busca que el público encuentre siempre algo nuevo, mostrando piezas inéditas y poniendo en valor la riqueza de los Reales Sitios.

La primera gran cita será "Tejiendo la vida cortesana", en junio, con más de 200 tejidos, bordados y encajes que revelan la vida cotidiana y ceremonial de la realeza, muchos de ellos expuestos por primera vez. Para diciembre, llegará "Insólitas maravillas", un recorrido por objetos extraordinarios que destacan por su rareza, lujo y conexión con la ciencia o el mundo sobrenatural, incluyendo obras del pintor de cámara Fernando Brambila.

📢 ¡Presentamos la programación 2026 de #LaGalería! Con grandes exposiciones temporales y centrada en estar presente en la oferta cultural de Madrid y de España, con proyección internacional, diversidad y protagonismo a los Reales Sitios 👑 📰 https://t.co/WT9MRacNKd pic.twitter.com/MwF7CwNQdw — Patrimonio Nacional (@PatrimNacional) February 11, 2026

Entre otras propuestas, la Galería abrirá al público "Miniaturas de las Colecciones Reales", presentará las exposiciones de la línea Colecciones Reveladas, como La precisión del tiempo y El arte de guardar, y renovará parte de su exposición permanente con piezas destacadas como un retrato de Felipe IV de Velázquez y la obra El emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal.

El balance de 2025 refleja la intensa labor del museo: 715 piezas de la colección permanente se han movido por conservación y se han adquirido 37 bienes culturales por 920.000 euros, todos vinculados a las Colecciones Reales. Sobre el reciente hallazgo de La Chata de Sorolla, Cageao apunta que su destino final dependerá del Ministerio de Cultura, aunque recibirla en la Galería sería "estupendo".

El director de la Galería, subraya que la programación de 2026 busca sorprender al público constantemente: "Tendremos una programación variada con la que pretendemos reforzar esa continuidad y sacar a la luz piezas que permitan investigar o restaurarlas", explicó. Según Cageao, cada exposición será una invitación a descubrir la historia detrás de los objetos, desde los bordados de la corte hasta los relojes de Isabel II, integrando así patrimonio y curiosidad en cada visita.