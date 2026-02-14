La increíble historia de la estatua que Miguel Ángel rechazó por un defecto leve y estuvo perdida durante siglos

9 / 9

Detalle del rostro de Cristo

Pero el puzle no se resolvió hasta el año 2000, cuando una restauración de la escultura sacó a luz la famosa veta negra del mármol. Ya no había ninguna duda. La web Finestresull’Arte explica explica que la estatua había sido comprada por Vincenzo Giustiniani en 1607 y en 1644 uno de sus sucesores la colocó en la iglesia mausoleo de la familia, donde permaneció olvidada varios siglos. Ahora, gracias al trabajo de los investigadores y restauradores no sólo podemos disfrutar de la inmensa belleza de la figura, sino también de conocer el nivel de autoexigencia artística de Miguel Ángel… y la curiosa peripecia de esta obra.