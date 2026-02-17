Después de su exitoso paso por Italia, el 'Ecce Homo' de Caravaggio ha vuelto a España para integrarse de nuevo en la colección del Museo del Prado. Aunque inicialmente se pactó un préstamo de nueve meses, las últimas informaciones confirman que la obra permanecerá en el museo madrileño, al menos, hasta abril de 2027.

La historia de esta pintura es digna de un guion cinematográfico. En abril de 2021, el cuadro estaba a punto de ser subastado en Madrid por solo 1.500 euros. En el catálogo aparecía como una obra de la escuela de José de Ribera, pero la intervención urgente del Ministerio de Cultura y de expertos del Prado frenó la venta al sospechar que se trataba de un Caravaggio original.

Tras una minuciosa restauración, la obra fue adquirida por un coleccionista británico residente en España por 36 millones de euros. Al ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC), la pintura no puede salir del país de forma permanente, lo que garantiza que su futuro esté ligado al patrimonio español. Su dueño decidió entonces cederla al Prado de manera totalmente gratuita y altruista.

Prestigio internacional: De Roma a Nápoles

Antes de su regreso definitivo a Madrid, el cuadro ha cumplido con compromisos internacionales de gran relevancia. Ha sido la pieza estrella en el Palazzo Barberini de Roma y, como última parada antes de volver se exhibió en el Museo de Capodimonte en Nápoles. Este último destino es especialmente simbólico, ya que se cree que Caravaggio pintó el 'Ecce Homo' precisamente en esa ciudad hacia el año 1606, mientras huía de una condena a muerte tras cometer un homicidio en Roma.

Una vez clausurada la exposición en Nápoles, el lienzo ha viajado de vuelta a la capital de España. El plan es que vuelva a colgar en las salas dedicadas al naturalismo europeo, compartiendo espacio con el 'David vencedor de Goliat', la única obra del genio barroco que el Prado tiene en propiedad.

Aunque la restauración no se realizó en los talleres del museo, una decisión que generó cierto debate en su momento, la sintonía entre el propietario y la institución es total. Según los portavoces de la galería Colnaghi, que representa al dueño, el objetivo es que el cuadro sea disfrutado por el gran público en instituciones de primer nivel. Así El Prado se asegura la presencia de este imán de visitantes durante los próximos tres años, consolidando su posición como uno de los epicentros mundiales para el estudio de Caravaggio.